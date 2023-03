Credit Suisse: Martin Werlen warnt vor Doppelmoral

Credit Suisse «Wachen wir nun endlich auf?»: Ex-Abt Martin Werlen warnt vor Doppelmoral Martin Werlen, der frühere Abt von Einsiedeln, ist enttäuscht über die Kommunikation der CS-Führungsriege. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 23.03.2023, 09.38 Uhr

Martin Werlen, ehemaliger Abt des Klosters Einsiedeln, macht sich seine Gedanken zur Credit Suisse. Bild: Christian Murer

Der notwendig gewordene Deal, der De-facto-Zusammenbruch der Credit Suisse, beschäftigt nicht nur die Leute auf der Strasse, Bankinsider oder Politikerinnen und Politiker. Auch der Klerus macht sich Gedanken über den historischen Bankkollaps, der seit Sonntagabend international für Schlagzeilen sorgt.

In einem Artikel auf der Plattform kath.ch legt nun der ehemalige Abt von Einsiedeln, Martin Werlen, seine Gedanken vor. Der heutige Vorsteher der Propstei im Grossen Walsertal in Vorarlberg liest dabei uns allen, vor allem aber der CS-Führungsriege, die Leviten.

Er warnt vor Doppelmoral. Geld habe keine Moral, Menschen schon – im Normalfall, hält Werlen in seinem Artikel fest. Nicht immer diene das, was wir tun, dem Aufbau. Manchmal diene es auch den eigenen Interessen. Eine grosse Bank sei ein komplexes Gebilde. «Darum ist es auch schwieriger, Verantwortlichkeiten sofort zu erkennen.» Wir alle wüssten, dass auf unseren Banken viel Geld ist, «das nicht hierher gehören würde». Werlen: «Diskussionen um Neutralität beschäftigen uns monatelang, wenn es um Selbstverständlichkeiten menschlichen Zusammenlebens geht. Vom Egoismus in aller Öffentlichkeit profitieren wir jahrzehntelang ohne Wimpernzucken.»

Werlen fordert neue Wege im Wirtschaftssystem

Bei der CS hätten offensichtlich die Kontrollmechanismen versagt. «Wachen wir nun endlich auf?», fragt er. Werlen zeigt sich insbesondere von der Kommunikation am Sonntagabend sehr enttäuscht. Statt nur auf Twitter zu schreiben, man habe mit der UBS einen Fusionsvertrag abgeschlossen, hätte der ehemalige Abt ehrliche und persönliche Töne erwartet.

Lieber hätte Werlen nämlich von der CS gelesen: «Wir haben ein Schlamassel angerichtet. Wir setzen alles daran, jetzt unsere Verantwortung wahrzunehmen: in erster Linie gegenüber den Kundinnen, Kunden und den Mitarbeitenden. Die UBS ist – unter Druck, um Schlimmeres zu verhüten – bereit, unsere Bank zu übernehmen.»

Wir müssten miteinander nun neue Wege in unserem Wirtschaftssystem finden und wagen, folgert der Ex-Abt und schliesst: «Sind wir dazu bereit? Das Geschehene könnte dazu Anlass genug sein.»

