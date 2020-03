CVP gegen SP: Duell um letzten Sitz in der Schwyzer Regierung Sandro Patierno (CVP) und Michael Fuchs (SP) duellieren sich um den siebten und letzten Sitz in der Schwyzer Regierung. Wann der zweite Wahlgang stattfindet, ist unklar. René Meier 25.03.2020, 14.11 Uhr

Am Mittwochmittag war Eingabeschluss für den zweiten Wahlgang, in dem das relative Mehr über die Wahl in den Regierungsrat entscheiden wird. Zur Wahl stellen sich Sandro Patierno (CVP, links) und Michael Fuchs (SP):