Schwyz: Damhirsche sind ausgebüxt und müssen erlegt werden

Tierisch Damhirsche in Schwyz ausgebüxt Die Wildhut ist gefordert: Damhirsche sind bei hierzulande nicht heimisch. Falls sie nicht eingefangen werden können, droht der Abschuss. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Die Damhirsche in einem Waldstück ob Schwyz. Das Tier mit Geweih ist mittlerweile erlegt worden.

Vor zwei Monaten sind dem Schwyzer Landwirt Meinrad Betschart in Rickenbach ob Schwyz die Damhirsche aus dem Gehege ausgebrochen. Mittlerweile wurden vier Tiere erlegt. Aktuell sind zwei Muttertiere, ein Schmaltier (eineinhalbjährig) und acht Kälber auf der Flucht. «Ich habe seit 30 Jahren Damwild», sagt Landwirt Betschart, doch was vor zwei Monaten passiert ist, war für Betschart ein Schock: «Eine Kuh hatte ein Loch in den Zaun gerissen, und die ganze Herde ist durch dieses Loch in Freiheit gekommen.»

Damwild: kleiner als der heimische Rothirsch, aber grösser als das Reh.

Der Damhirsch, auch Damwild genannt, ist ein mittelgrosser Hirsch. Charakteristisch sind das Schaufelgeweih der männlichen Tiere und das häufig gefleckte Sommerfell. Damwild ist ein sogenannter Neozoon, also eine bei uns nicht heimische Art (siehe Box).

Hoffen auf den Schneefall

Die Flucht der Damhirsche hat der Landwirt dem zuständigen Schwyzer Wildhüter gemeldet. Weil sie ein nicht heimisches Tier sind, ist es der Wildhut wichtig, dass sie schnell wieder eingefangen werden. Falls dies nicht gelingt, müssen die Hirsche geschossen werden. Müsste die ganze Herde erlegt werden, könnte Betschart zwar das Fleisch verkaufen, aber er müsste die Herde danach neu aufbauen. Für Betschart wäre dies ein finanzieller Verlust.

Betschart probiert darum nach wie vor, die Hirsche wieder ins Gehege zu kriegen. «Mit dem Schneefall könnte dies nun gelingen», hofft er. Die Hirsche halten sich im vertrauten Gebiet auf, also von Rickenbach ob Schwyz bis hinauf zum Huserenberg. Nachts kommen sie manchmal in das Gehege zurück, um das von Betschart bereitgestellte Futter zu fressen. In so einem Fall müsste er dann schnell das Gatter schliessen, um die Tiere an einem erneuten Verlassen des Geheges zu hindern. Kein einfaches Unterfangen, wie Betschart selbst eingesteht.

Am 1. Februar beginnt eidgenössische Schonzeit

Und die Zeit drängt: Laut eidgenössischem Jagdgesetz haben Damhirsche vom 1. Februar bis am 31. Juli Schonzeit und dürfen während dieser Zeit des Mutterschutzes nur mit einer Bewilligung des Bundes erlegt werden.

Da nützt es auch nichts, dass alle geschlechtsreifen männlichen Damhirsche Betscharts bereits geschossen sind und keines der weiblichen Tiere trächtig ist. Wie der verantwortliche Wildhüter auf Anfrage sagt, soll das Problem mit dem freien Schwyzer Damwild bis im Frühling gelöst sein. Bis am 1. Februar kann die Schwyzer Wildhut den Abschuss des Damwildes noch ohne eidgenössische Bewilligung anordnen.

