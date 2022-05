FDP Schwyz portiert Damian Meier für die Regierungsratswahl

Kanton Schwyz Polizeikommandant Damian Meier soll die Nachfolge von Regierungsrat Kaspar Michel antreten Am 25. September findet die Ersatzwahl für die Nachfolge des abtretenden Regierungsrats Kaspar Michel statt. Für den frei werdenden Sitz hat der Vorstand der FDP-Ortspartei Schwyz den 47-jährigen Schwyzer Damian Meier portiert. 12.05.2022, 12.00 Uhr

Am 25. September findet im Kanton Schwyz die Ersatzwahl für den Regierungsrat statt. Nach Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten schlägt der Vorstand der FDP Schwyz Damian Meier zuhanden der Nominationsversammlung vom 7. Juni zur Wahl vor. Noch bis zum 15. Mai können sich Interessierte bei Parteipräsident Urs Rhyner melden, so die Partei in einer Mitteilung.