Das kommt ins Glas Weingenuss: Für Schwyzerinnen und Schwyzer muss es lokal sein Schafft es alkoholfreier Wein aus der Nische? Ist Rosé auch diesen Sommer in aller Munde? Weinakademikerin Irene Huwyler über die Weintrends 2023. Petra Imsand Jetzt kommentieren 25.03.2023, 19.45 Uhr

Irene Huwyler ist gelernte Winzerin und Weinakademikerin Bild: Petra Imsand

Im letzten Jahr konnten sich viele heimische Winzerinnen und Winzer über eine hervorragende Menge und Qualität der Trauben freuen. Was kann man als Konsumentin und Konsument erwarten?

Die Voraussetzungen waren optimal. Es war ein schöner und warmer Sommer. Die Trauben haben besonders viel Sonne abbekommen. Generell kann man aus den meisten Regionen in Europa sehr fruchtigen, kräftigen Wein erwarten. Ich finde die Qualität der Schweizer Weine insgesamt sehr gut. Das liegt nicht nur am Klima, sondern auch an der guten Ausbildung, die junge Winzerinnen und Winzer geniessen.

Die Kehrseite des heissen Sommers ist je nach Anbauregion Wassermangel. Wie gravierend ist die Problematik?

Fehlt das Wasser, können die Trauben nicht richtig reifen. Eine Winzerin aus Spanien zeigte mir ein Foto, auf welchem Trauben zu sehen sind, welche am Rebstock vertrocknet sind. Auch hierzulande müssen immer mehr Weinreben wegen zunehmender Trockenheit bewässert werden. Auf der anderen Seite hat die Klimaerwärmung auf den Weinbau in der Schweiz auch positive Auswirkungen – der Wein wird je nach Sorte besser. Durch die höheren Temperaturen und mehr Sonne haben die Trauben in der Regel einen höheren Zuckergehalt, was gehaltvollere Weine ergibt. Trotz der positiven Auswirkungen auf den heimischen Rebbau bereitet mir die Klimaerwärmung insgesamt Sorgen.

Stichwort Klima: Inwiefern spielt Nachhaltigkeit bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine Rolle?

Besonderes gefragt sind lokale Weine aus der Schweiz und Europa. Auch wenn der Konsum von Schweizer Wein gemäss Statistik wieder etwas rückläufig ist, gehe ich davon aus, dass die Nachfrage auf lange Sicht wieder zunehmen wird. Die Qualität der Schweizer Weine ist gut. Nicht zuletzt durch die steigenden Temperaturen können kräftigere Weine produziert werden. Die Frage nach der Nachhaltigkeit stellt sich aber nicht nur bei der Herkunft, sondern auch bei der Verpackung. Die Winzerinnen und Winzer sind mit Lieferengpässen bei Flaschen und auch Verschlüssen konfrontiert.

Und trotzdem werden viele Weine in schwere Flaschen abgefüllt.

Auch diesbezüglich gibt es verschiedene Trends. Die Bewegung «Fair’n Green» beispielsweise steht für nachhaltigen Weinbau und setzt auch bei diesem Thema an.

Das heisst aber auch, dass man bereit sein muss, mehr für den Weingenuss zu bezahlen?

Schweizer Wein ist im Schnitt teurer, auch weil die Löhne und Lebenskosten höher sind als beispielsweise in Spanien. Die Produktion in Spanien beispielsweise ist günstiger als bei uns. Die Voraussetzungen sind nicht vergleichbar, und dies schlägt sich im Endeffekt auf den Preis nieder.

Apropos Nachhaltigkeit: Ökologischer Weinbau ist seit Jahren ein Thema. Wie ist die Nachfrage nach Bio-zertifiziertem Wein?

Es gibt immer noch Skeptiker, doch die Nachfrage nimmt stetig zu. Doch wenn man ein tolles Produkt erhält, welches dazu noch Bio ist – was spricht dagegen?

Der Trend zum Rosé bei Wein und Sekt lässt sich schon länger beobachten. Hält er an?

Ich gehe davon aus. Rosé ist für mich ein klassischer Sommerwein, ein perfekter Begleiter zu einem Apéro an der Sonne oder an einem Grillabend. Spielt das Wetter mit, wird die Nachfrage sicher erneut gross sein.

Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich. Ein gesunder Lebensstil gehört für viele dazu. Alkoholfreie Getränke boomen, doch selten hört man jemanden von entalkoholisiertem Wein schwärmen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Was ich bis jetzt degustiert habe, hat mich nicht begeistert. Alkohol ist Aromaträger. Dem Wein fehlt eine Komponente. Für mich sind alkoholfreie Weine nicht ausgeglichen und nicht harmonisch.

Die Konsumgewohnheiten der Weingeniesserinnen und -geniesser ändern sich. In welche Richtung geht der Trend ganz allgemein?

Bislang waren schwere, kräftige Weine sehr gefragt – vor allem aus Italien und Spanien. International zeichnet sich nun ein Trend zu eher leichteren Weinen ab. In Neuseeland beispielsweise wird sehr viel Pinot noir angepflanzt. Die Winzerinnen und Winzer sind überzeugt, dass die leichteren, fruchtigen Weine Erfolg haben werden. Ob und wann diese Welle die Schweiz erreicht, ist schwierig vorherzusagen. Ich bin gespannt. Fakt ist, die Schweizer Weinbauern würden sich sicher darüber freuen.