Das sind die neuen Schwyzer Polizisten Am Freitag wurden drei Polizistinnen und zwei Polizisten vom Schwyzer Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler vereidigt und in das Schwyzer Polizeikorps aufgenommen. 26.09.2020, 13.36 Uhr

Offizieller Fototermin mit Kommandant Damian Meier (links) und Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (rechts). Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pok) Regierungsrat Herbert Huwiler, Vorsteher des Sicherheitsdepartementes und Damian Meier, Kommandant der Kantonspolizei, sprachen zu den Anwesenden. Der Polizeikommandant hiess die frisch Vereidigten bei der Kantonspolizei Schwyz herzlich willkommen.

In seiner kurzen Ansprache wies er auf die weiterhin spezielle Lage hin, in der sich die Schweiz befindet und die auch Auswirkungen auf die Durchführung der Vereidigungsfeier hatte.

Damian Meier betonte die wichtige Rolle der Polizei während der noch immer andauernden Bedrohung durch das Coronavirus: «Der Staat gewinnt an Bedeutung, weil er Sicherheit ausstrahlt, weil er Sicherheit gibt, weil er Garant für Sicherheit ist. Und niemand sonst verkörpert den Staat wie die Polizei. Unsere Uniform sendet auch ein Signal aus: Ich bin für dich da, ich sorge für deine Sicherheit, ich schaue zu dir und helfe, wenn du Hilfe brauchst oder in Not bist.»

Meier ist überzeugt, dass die Kantonspolizei Schwyz zusammen mit der Bevölkerung die Herausforderungen weiterhin meistert. Regierungsrat Herbert Huwiler gratulierte den frisch Vereidigten und rief ihnen die besondere Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Bevölkerung in Erinnerung.

Vereidigt wurden: Polizeianwärterin Stefanie Bucher, Hauptposten Lachen; Polizeianwärter Lukas Michel, Hauptposten Lachen; Polizeianwärterin Ricarda Rogenmoser, Hauptposten Lachen; Polizeianwärter Patrick Vogel, Hauptposten Schwyz; Polizeianwärterin Martina Zwyssig, Hauptposten Schwyz.