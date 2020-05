Der Sommer stattete dem Talkessel Schwyz einen ersten Besuch ab Der Blick auf den Talkessel von Schwyz war am Sonntag ein Traum. Eine willkommene Einstimmung auf den Sommer, auch wenn es jetzt noch einmal unfreundlicher wird. Bote.ch 10.05.2020, 19.02 Uhr

Strahlender Sonnenschein auch auf der Alp Hochweid. Geri Holdener, Bote der Urschweiz

(gh) Angenehme 24,6 Grad zeigte die Wetterstation in Schwyz am Sonntagnachmittag an. Es war der krönende Abschluss eines herrlichen frühsommerlichen Wochenendes. Der Föhn trug ebenfalls zur Wärme bei. Am späteren Sonntagnachmittag gab es in Schwyz Böen von 34 km/h, bis am Montagmorgen könnten noch stärkere Windspitzen auf uns zukommen.