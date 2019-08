Zwei grosse Brocken drücken auf die Lebensader. Im steilen Hang, 500 Meter über der Axenstrasse, bohren die Felsarbeiter Sprenglöcher in die Felsblöcke. Wir zeigen den aktuellen Stand im Stream.

Die Arbeiten am Axen im Livestream

Die 1000 Tonnen Gestein gefährden die Nationalstrasse und müssen in den nächsten Tagen und Wochen beseitigt werden. Die Felsarbeiter arbeiten am hängenden Helikopter-Seil. Der Rega-Pilot über ihnen würde sofort wegfliegen, sollte noch mehr Material in die Tiefe stürzen.