Schwyzer Bruno Schürpf will am Luzerner Kantonalfest Kranz holen

Schwyz Schwingerkönigin Helen Schürpf schickte die Zwillingssöhne ins Training – einer hat es jetzt auf die Kränze abgesehen Der Schwyzer Bruno Schürpf will am Sonntag am Luzerner Kantonalfest in Schachen den zweiten Saisonkranz erobern. Simon Gerber Jetzt kommentieren 10.09.2021, 09.06 Uhr

Von links: Bruno Schürpf, Mutter Helen Schürpf (erste Schwingerkönigin der Schweiz) und Guido Schürpf. Bild: Robert Betschart

Bruno Schürpf gibt gegen Ende der Saison nochmals Vollgas. Am Wochenende bestreitet er nicht zum ersten Mal zwei Wettkämpfe in zwei Tagen. Am Samstag den Zentralschweizer Nationalturntag in Bürglen, am Sonntag das Luzerner Kantonalschwingfest in Schachen. Nach dem starken Auftritt vor einem Monat am Zuger Kantonalfest (Rang 3b) rechne er sich bessere Chancen im Schwingen aus. «Im Nationalturnen habe ich einen Trainingsrückstand. 24 Stunden später möchte ich am Schwingfest im sechsten Duell möglichst wieder um den Kranz schwingen», hofft Bruno Schürpf.

In dieser Saison hat er bereits sechs Kranzfesteinsätze mit unterschiedlichem Erfolg hinter sich. Der 26-Jährige sagt:

«Mir ging, wie vielen anderen Schwingern auch, alles viel zu schnell.»

Nach nur einem Monat Training standen nicht wie sonst in einer normalen Saison üblich die Kantonalen, sondern bereits die Bergkranzfeste und das Teilverbandsfest an. «Es hätte für mich resultatmässig etwas besser laufen können. Am Schwyzer verlor ich das letzte Duell um das Eichenlaub. Wenn ich den Luzerner Kranz gewinne, bin ich mit der Ausbeute sehr zufrieden», bilanziert Bruno Schürpf.

Er bringt 92 Kilogramm auf die Waage und ist 1,87 Meter gross. Gardemasse sind dies für einen erfolgreichen Schwinger keine. Die fehlende Statur macht Schürpf mit seinem grossen Kampfgeist und der Routine inzwischen wett. Als ausgesprochener Standschwinger zählen der Wyberhaken, der innere Haken und der Kurz zu seinen Markenzeichen. Ihm liegen Gegner, welche wie er offensiv kämpfen.

Mutter Helen war die erste Schwingerkönigin

Bruno Schürpf ist einer jener Menschen, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass sie hin und wieder faulenzen können. Beim polysportiv veranlagten Sportler ist immer etwas los. Er ist an vielen Fronten engagiert, beruflich als Betriebselektriker/Mechaniker, als Schwinger und Nationalturner oder als engagiertes und vielseitiges Vereinsmitglied. Der in Ibach wohnhafte Schwyzer steht zwar nicht gerne im Rampenlicht, bezeichnet sich selber aber als gesellig und kommunikativ.

Seine drei älteren Brüder spielten Fussball, und deshalb wollte auch Bruno ins Training. Seine Mutter Helen fand jedoch, dass es noch andere Sportarten gebe. 1989 wurde sie zur ersten Schwingerkönigin der Schweiz gekrönt und schickte wohl auch deshalb Guido und Bruno im Alter von neun Jahren ins Training des Schwingerverbandes am Mythen. Dort trafen die zwei Brüder auf ein optimales Umfeld mit viel Teamspirit und vielen starken Athleten.

Gleichzeitig engagierten sie sich auch beim STV Schwyz und wurden später Nationalturner. Die Zwillingsbrüder fanden auf Anhieb gefallen am Sägemehlsport und spornten einander an. Zuerst war Guido erfolgreicher, hat aber inzwischen vier Knieoperationen hinter sich und steht wieder einmal vor einem Comeback. Es dauerte einige Zeit, bis Bruno im Alter von 23 Jahren am Schwyzer Kantonalfest 2018 in Sattel den Status eines Kranzschwingers erlangte. Dies passierte, weil er an Gewicht zulegen und sich auch technisch verbessern konnte.

Acht Gänge am Eidgenössischen in Zug

Noch heute schwärmt Bruno Schürpf von seinem bisher schönsten Erlebnis. «Es war super, die grosse Freude über den Kranzgewinn am Heimfest mit meiner Familie und vielen bekannten Gesichtern teilen zu können.». Ein Jahr später feierte der J+S-Leiter im Nationalturnen zwei weitere Kranzgewinne und qualifizierte sich mit diesem Leistungsausweis für das Eidgenössische Schwingfest in Zug. Ihn beeindruckte die grosse Zuschauerkulisse. Diese spornte ihn zu einer überraschend starken Leistung an. «Ich hatte zwar gehofft, alle acht Kämpfe zu absolvieren, aber nie fix damit gerechnet. Ich war parat und konnte mich auf den zweitägigen Wettkampf sehr gut einstellen. Ich hatte aber auch im richtigen Moment die richtigen Gegner», blickt Bruno Schürpf noch einmal auf den einmaligen Grossanlass zurück.

Sein primäres Ziel in der nächsten Saison ist, vom Einstern- zum Zweisternschwinger aufzusteigen, sprich ein Teilverbands- oder ein Bergfestkranz zu gewinnen. Der Turnerschwinger weiss aber auch:

«Die Konkurrenz schläft nicht. Ich muss für weitere Erfolge hart an mir arbeiten und fleissig trainieren.»

Ein weiterer Fokus liegt auf der Qualifikation für das Eidgenössische Schwingfest 2022 in Pratteln. (Bote der Urschweiz)