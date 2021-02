Die Kantonspolizei Schwyz sucht Nachwuchs im Internet Die Schwyzer Polizei hat vier neue Videos aufgeschaltet. Sie zeigen den abwechslungsreichen Alltag im Korps, speziell in den anspruchsvollen Sondergruppen. 10.02.2021, 14.54 Uhr

Video: Kantonspolizei Schwyz

(gh) Die Kapo Schwyz macht Werbung für eine Ausbildung zum Polizist oder zur Polizistin. Kommandant Damian Meier: «Die Arbeit bei der Polizei biete viele spannende Tätigkeitsfelder.» Dafür hat man vier frische Youtube-Videos gedreht. Schon vor drei Jahren hat die Kapo Schwyz vier Online-Videos produziert und damit anscheinend gute Erfahrungen gemacht.

Video: Kantonspolizei Schwyz

Nebst der Kerntätigkeit auf Patrouille und der Bewältigung von Ereignissen können sich Polizisten innerhalb der Kapo in verschiedenen Bereichen engagieren. «Es stehen verschiedene Milizfunktionen in 14 Sondergruppen, wie beispielsweise den Polizeitauchern, der Interventionseinheit Luchs, der Alpinen Einsatzgruppe, der Führungsunterstützung, den Hundeführern und vielen mehr zur Auswahl», so Kommandant Meier.

Video: Kantonspolizei Schwyz

Für die Personalrekrutierung hat die Kantonspolizei Schwyz diesmal vier Kurzfilme produziert, die den besonderen Polizeialltag in Bezug auf den Einsatz von Sondergruppen zeigen. Sie bieten einen spannenden Einblick in die vielfältige Arbeit der Kantonspolizei und das Zusammenspiel der Spezialisten in den verschiedenen Sondergruppen.

Video: Kantonspolizei Schwyz

Interessierte können sich in der aktuell laufenden Personalrekrutierung noch bis zum 13. April 2021 für den Lehrgang Anfang 2022 bewerben. Mehr Infos auf der Website www.lerne-polizist.ch. Auf der Homepage finden sich auch alle Informationen für Personen, die sich für die Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizisten interessieren und sich bewerben möchten.