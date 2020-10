«Die Lage ist äusserst prekär»: Spital Schwyz sucht dringend Personal

(gh/cc) Der Kanton Schwyz bekommt derzeit international Beachtung – aber allerdings unrühmliche: Grosse Blätter wie die «New York Times» oder «The Sydney Morning Herald» schreiben über Schwyz als Corona-Hotspot. Der Covid-19-Ticker der «New York Times» ist eine weltweite Referenz. Fundiert recherchierte Berichte, umfassendes Zahlenmaterial, alles sauber analysiert. Am Samstagnachmittag ist erstmals der Kanton Schwyz explizit in der Rubrik «Live Updates» erwähnt worden. «In einem ländlichen Gebiet» der Schweiz stehe ein Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit zwei Jodelkonzerten mit 600 Besuchern, berichtet die «New York Times» am Samstag auf ihrer Website. Gemeint sind die Jodelmusical-Darbietungen im MythenForum Ende September.

Auf 100'000 Einwohner zähle Schwyz nun 474 Infektionen. Dabei habe der Kanton bisher relativ wenig Covid-Fälle gehabt. Die «New York Times» veröffentlicht unter anderem die Aussage von Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher, wonach auch private Feste zum Ausbruch beigetragen hätten. Auf seiner Homepage verlinkt das Blatt weiter auf das emotionale Video der Spitalleitung in Schwyz von dieser Woche. Rund um den Globus wird über Schwyz geschrieben. «Yodellers blamed for Switzerlands worst Covid super-spreading event», heisst es etwa in «The Sydney Morning Herald». Übersetzt: «Jodler werden für den schlimmsten Schweizer Covid-Superspreader-Event verantwortlich gemacht.»