Drei Ausweisentzüge und eine Streifkollision in Brunnen: die Polizei sucht Zeugen Am Montagabend entzog die Kantonspolizei Schwyz drei Fahrern innerhalb einer Stunde den Führerschein. Zudem ereignete sich in Brunnen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. 20.10.2020, 09.09 Uhr

(pjm) Die Kantonspolizei Schwyz entzog am Montag nach 22 Uhr innerhalb von einer Stunde drei Fahrzeuglenkern den Führerschein. Sie waren unter Alkoholeinfluss gefahren. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um Männer im Alter von 39, 40 und 43 Jahren, die sich nun vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Ebenfalls im Kanton Schwyz ereignete sich am Montagnachmittag um 16.45 Uhr auf der Autobahn in Brunnen ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, fuhr ein 66-jähriger Autofahrer in Richtung Seewen, als es mit einem von Süden herannahenden Lieferwagen zu einer Streifkollision kam. Die Polizei bittet Personen, die Auskunft zum Unfall geben können, sich unter der Telefonjummer 041 919 29 29 zu melden.