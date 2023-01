Dreikönigskuchen «Der König ist immer im dritten Stück von links» – Schwyzer Konditor über das traditionelle Gebäck Konditor Flavio Betschart vom «Haug» in Schwyz erzählt alles rund um den Dreikönigskuchen. Gibt es einen Trick, damit man sicher den König findet? Alexandra Donner Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Der Betriebsleiter Konditorei, Bäckerei, Confiserie des Cafés Haug, Flavio Betschart, und im Hintergrund Marcel Inderbitzin, Verantwortlicher Bäckerei. Bild: Alexandra Donner

Woher kommt der Brauch des Dreikönigskuchens?

Der Brauch ist schon uralt. Früher wurde im Gebäck eine Bohne versteckt, und jene Person, welche die Bohne fand, durfte sich an diesem Tag wie ein König fühlen. Den Dreikönigskuchen, so wie wir ihn kennen, gibt es seit den 1950er-Jahren. Der schweizerische Bäcker-Confiseurmeister-Verband interpretierte den früheren Hefeteigkuchen zu dem modernen Dreikönigskuchen. In der Schweiz ist dieser seither stark verbreitet.

Wie hat sich die Nachfrage über die Jahre verändert?

Der traditionelle Kuchen mit den Sultaninen ist und bleibt der beliebteste. Aber man spürt die Nachfrage nach dem Dreikönigskuchen mit Schokolade, da einige Leute Sultaninen nicht mögen.

Wie viele Dreikönigskuchen backen Sie?

Dieses Jahr backen wir etwa 500 bis 600 Dreikönigskuchen in drei verschiedenen Grössen. Wir bieten in unserer Bäckerei die traditionellen Dreikönigskuchen mit Sultaninen an und auch mit Schokolade für jene, die eben Sultaninen nicht mögen. Jedes Jahr passen wir unser Angebot der Nachfrage an.

Wie werden die Figuren versteckt?

Die Figuren werden immer von Hand eingearbeitet. Man sieht am Schluss aber nicht, in welchem Stück der König versteckt ist, da wir den Teig nach dem Formen nochmals ruhen lassen und der Hefeteig schön aufgeht.

Die Figuren werden von Hand in den Teig gearbeitet. Bild: Alexandra Donner

Es gibt Gerüchte, wie man den König finden kann. Dass beispielsweise im kleinsten Stück der König versteckt ist, stimmt das?

Nein, denn alle Teigstücke sind gleich schwer und der Hefeteig geht nach der Ruhezeit identisch auf.

Dort, wo das Loch ist, ist der König versteckt.

Nein. Jedes Stück hat ein Loch, da wir den Teig aufarbeiten. Somit kann man sich nicht darauf verlassen.

Der König ist nie in der Mitte.

Ja, das stimmt. Ausser wenn ein Dreikönigskuchen bestellt wird, bei welchem sich der König in der Mitte befinden soll.

Im unförmigen Stück ist der König versteckt. Stimmt das?

Nicht ganz, denn wenn der Dreikönigskuchen sauber geformt wird, wie bei uns, sehen alle Stücke gleich aus.

Haben Sie einen Tipp, wie man den König finden kann?

Er ist immer im dritten Stück von links (lacht). Man muss einfach Glück haben, und dann zieht man den König.

Die fertigen Dreikönigskuchen. Bild: Alexandra Donner. Bild: Alexandra Donner

