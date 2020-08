E-Biker nach Kollision in Oberarth im Spital Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Oberarth hat sich ein 56-Jähriger auf dem E-Bike schwerere Verletzungen zugezogen. 31.08.2020, 12.23 Uhr

(rem) Der Unfall ereignete am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr in Oberarth. Ein 37-jähriger Autofahrer bog vom Fabrikweg in die Gotthardstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Goldau herannahenden 56-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser erlitt erhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.