Schwyz ringt mit Coronamassnahmen

Schwyz Ein Tal ringt mit den Corona-Massnahmen Viele Muotathaler stehen den Vorschriften des Bundes kritisch gegenüber. Dennoch sind viele Personen bereits geimpft. Andreas Seeholzer 02.09.2021

Der Impfbus hat auch in Muotathal Halt gemacht. Bild: Melanie Schnider

In der Gemeinde Muotathal gab es im Juni ein sehr deutliches Nein gegen das nationale Covid-19-Gesetz: 82 Prozent lehnten die Vorlage ab. Da kommen schnell die Vergleiche mit dem gallischen Dorf, dass sich gegen eine Übermacht zur Wehr setzt. Und wirklich – in Muotathal gibt es viele Kritiker der Massnahmen, wie den Arzt Matthias Gauger oder Bruno Suter, Wirt des Restaurants Hölloch. Von einem gallischen Dorf kann aber dennoch nicht die Rede sein.

Die Muotathaler Gemeindepräsidentin Maria Christen zum Beispiel glaubt nicht, dass das Abstimmungsresultat von 82 Prozent gegen das Covid-Gesetz auf die Impfquote übertragen werden kann. Christen ist selbst geimpft und weiss, «dass sich über 50 Personen geimpft haben», als der Impfbus in Muotathal stationiert war. Und auch das Spital Schwyz sei ja nicht weit entfernt – wenn sich jemand also impfen lassen wolle, sei dies einfach möglich. Die Gemeindepräsidentin geht davon aus, dass die Impfquote in Muotathal etwa gleich hoch ist, wie in anderen Teilen der Schweiz: Nämlich etwa die Hälfte der Bevölkerung. Zahlen von den Behörden, wie viele Personen in den jeweiligen Gemeinden geimpft sind, gibt es nicht.

Doch etwas anderes bereitet Maria Christen Sorgen: «Der Graben in der Gesellschaft zieht sich nun durch die Familien.» Dabei gelte es doch, Solidarität zu leben, die andere Meinungen auch zu akzeptieren. Dass nun erneut die Gastrobranche mit Auflagen wie der Zertifikats-Pflicht belastet werden soll, findet sie «absolut nicht gut».

«Hölloch»-Wirt kehrt zur «alten Normalität» zurück

Bruno Suter ist Wirt im Restaurant Hölloch. Der politisch interessierte Suter sagt, «ob sich ein Erwachsener impfen lässt oder nicht, ist mir egal», dies liege in der Eigenverantwortung jeder mündigen Person. «Freiwillig ist es aber sicher nicht mehr», sagt er. Darum hat er entschieden: Wenn der Bundesrat beschliesse, dass nur noch mit Zertifikaten die Beizen besucht werden dürfen, mache er nicht mit: «Ich kontrolliere doch nicht jeden, der in meine Beiz will», sagt er, «und ich verbiete auch niemandem, bei mir einzukehren.» Er habe damit das Thema Corona-Massnahmen für seine Beiz beendet und kehre zur «alten Normalität» zurück. Dabei ist er sich durchaus bewusst, dass dies zu Problemen mit den Behörden führen könnte.

Hölloch-Wirt Bruno Suter macht bei den Corona-Massnahmen des Bundes nicht mehr mit. Bild: Andreas Seeholzer

Im Altersheim Buobenmatt sind alle geimpft worden, die sich impfen lassen wollten. Laut Maria Mettler, Leiterin des Altersheims, wurde dafür zweimal im Hause die Möglichkeit geboten und nun sind «über 50 Prozent der Bewohner» geimpft. Zudem habe es im Altersheim auch viele Genesene, «wir sind also gut unterwegs». Wichtig sei, sagt Mettler weiter, dass den Bewohnern die freie Wahl gelassen worden sei. Im Altersheim Buobenmatt seien wie in anderen vergleichbaren Institutionen die Richtlinien des kantonalen Amts für Gesundheit und Soziales sowie des Bundesamts für Gesundheit massgebend, «es gibt somit keine Unterschiede zwischen Muotathal und anderen Orten.»

Keine Impfungen in der Arztpraxis in Muotathal

Was die einzige Arztpraxis in Muotathal betrifft, gibt es schon Unterschiede zu anderen Gemeinden. Der Allgemeinmediziner Matthias Gauger stellt sich laut Homepage in den Dienst der medizinischen Grundversorgung der Gemeinden Muotathal und Illgau sowie dem Stoos. «Unsere Grundlage ist wissenschaftlich fundierte Schulmedizin, wir integrieren jedoch auch viele alternativmedizinische Elemente», heisst es auf der Homepage der Praxis. Und weiter ist zu lesen: «In unserer Praxis werden wir jedoch aufgrund ungenügender Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der verfügbaren Impfstoffe bis auf weiteres keine Covid-19-Impfungen durchführen.» Wie Gauger auf Anfrage sagt, wird daran auch aktuell festgehalten: «Wir impfen nicht.»

Mehr wolle er dazu nicht sagen, so Gauger, alle seine Aussagen seien auf der Homepage zu finden. Und da heisst es: Man sei sich bewusst, dass durch Politik und Medien ein grosses scheinbares Bedürfnis nach einer Impfung gegen das Covid-19-Virus entstanden sei und dass Zurückhaltung bei der Impffrage in starkem Kontrast zum landes- und gar weltweiten Impfenthusiasmus stehe. «Und doch lassen uns unser ärztliches Verantwortungsgefühl und unsere Verpflichtung, in erster Linie nicht zu schaden, derzeit keine andere Entscheidungsmöglichkeit.»

Der Schwyzer Kantonsapothekerin Regula Willi-Hangartner ist die Gemeinde Muotathal nicht negativ aufgefallen. Im Gegenteil: «Wir haben allen Schwyzer Gemeinden das Angebot des Impfbus gemacht. Muotathal hat sich sehr interessiert gezeigt.» Dies hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, dass die einzige Arztpraxis in Muotathal nicht impft. «Damit die Bewohner für die Impfung das Tal nicht verlassen mussten, sind wir mit dem Impfbus ins Tal gegangen», so Willi.