Einbrecher haben in Lachen mehrere Tausend Franken erbeutet: Verdächtige Beobachtungen sollen gemeldet werden In Schwyz wurde am Donnerstag eingebrochen. Die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen. 23.01.2020, 17.32 Uhr

(rai) Unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Wohnung in Lachen eingebrochen. Sie haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken gestohlen, wie es in einer Medienmitteilung der Schwyzer Polizei heisst. Die Einbrecher konnten bisher noch nicht identifiziert oder gefasst werden.