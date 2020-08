Video Eine Hommage an Film-Komponist Ennio Morricone aus dem Kanton Schwyz Reinhören und in Erinnerungen schwelgen: Die Schwyzer Rock'n'Roller von «Dear Misses» haben neues Material auf YouTube gestellt. 04.08.2020, 09.34 Uhr

(pd/red) Die Jungs von «Dear Misses» veröffentlichten auf YouTube zwei neues Musikvideos, wie es in einer Mitteilung heisst: «The Ballad of Frankie Trombone Part 1 & Part 2». Die beiden Instrumentals erinnern an den Soundtrack eines Spaghetti-Westerns aus den 60er Jahren, eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Film-Komponist Ennio Morricone.