Einsiedeln: Mann nach Selbstunfall lebensbedrohlich verletzt

Einsiedeln 56-Jähriger nach Selbstunfall lebensbedrohlich verletzt Auf der Umfahrungsstrasse in Einsiedeln kam ein Autofahrer von der Strasse ab und verletzte sich lebensbedrohlich. Er wurde von der Rega in eine Spezialklinik gebracht. 29.04.2022, 14.34 Uhr

Das Auto riss Abschrankungen mit. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Auf der Umfahrungsstrasse in Einsiedeln zog sich ein Autofahrer bei einem Selbstunfall lebensbedrohliche Verletzungen zu. Am Freitagmorgen war er in Richtung Biberbrugg unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt.