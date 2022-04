Autofahrer kracht in Einsiedeln in Hauswand

Einsiedeln Autofahrer kracht in Hauswand Bei einem Selbstunfall in Einsiedeln hat sich ein Autofahrer leicht verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 28.04.2022, 08.39 Uhr

Die Unfallstelle in Einsiedeln. Bild: Kantonspolizei Schwyz (27. April 2022)

Ein 24-jähriger Autofahrer kam im Birchli in Einsiedeln am Mittwochabend nach 18.15 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Hausfassade. Dabei erlitt der Autofahrer nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz leichte Verletzungen. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.