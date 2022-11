Einsiedeln Beim Kloster brannte die Fernwärmezentrale – Polizei ruft Bevölkerung auf, Fenster und Türen zu schliessen Rund 50 Angehörige der Einsiedler Feuerwehr rückten am Mittwochmorgen zum Kloster Einsiedeln aus. Südlich des Klostergebäudes war die Heizzentrale in Brand geraten. Aktualisiert 09.11.2022, 09.28 Uhr

Beitrag: Melissa Schumacher

Am Mittwochmorgen ist die Schnitzelanlage beim Kloster Einsiedeln in Brand geraten. Gegen 4.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die erste Meldung von einer starken Rauchentwicklung ein, heisst es in der Mitteilung dazu. Rund 50 Angehörige der Kantonspolizei Schwyz und der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln rückten aus.