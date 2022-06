Einsiedeln Camping-Plattform Nomady stösst auf Gold Ein Jungunternehmen aus Einsiedeln auf Erfolgskurs. Die Migros-Tochter Sparrow Ventures und der TCS investieren zwei Millionen Franken in die Plattform Nomady. Patrizia Pfister Jetzt kommentieren 24.06.2022, 08.35 Uhr

Die Migros-Tochter Sparrow Ventures sowie der TCS investieren total zwei Millionen Franken in das Start-up Nomady. Die Onlineplattform für Camping aus Einsiedeln vermittelt private Plätze sowie einfache Unterkünfte in der Natur. Seit der Gründung 2019 hat das Jungunternehmen ein starkes Wachstum hingelegt. Bild: PD

Über 500 Angebote von Gastgeberinnen und Gastgebern aus der Schweiz und den Nachbarländern Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich stehen auf nomady.camp bereits zur Verfügung, Tendenz steigend. Auch die Buchungsrate verzeichnet laufend Zuwächse.

Die positive Entwicklung des Start-ups hat Sparrow Ventures und den TCS überzeugt und zum Investitionsschritt bewogen. Der Einsiedler Oliver Huber, einer der beiden Gründer von Nomady, zeigt sich erfreut über die erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde: «Wir sind glücklich, zwei so bedeutende Unternehmen als neue Kapitalgeber gewonnen zu haben. Beide geniessen ein hohes Ansehen, passen zu uns und teilen unsere Werte.»

Für die Hotelplan Group, welche Teil der Migros-Gruppe ist, ist die Zusammenarbeit mit Sparrow Ventures Teil der Innovationsstrategie. Der Fokus wird stärker auf digitale Geschäftsmodelle gelegt. «Nomady trifft den aktuellen Zeitgeist und liefert eine Antwort auf die Nachfrage nach nachhaltigen Reisen und alternativen Unterkünften in der Natur», sagt Laura Meyer, CEO Hotelplan Group.

Internationales Wachstum

Sparrow Ventures übernimmt den Lead der Finanzierungsrunde, welche zusammen mit bestehenden und neuen Investoren abgeschlossen wurde. Ebenfalls neu dabei bei Nomady ist der TCS, der grösste Mobilitätsclub der Schweiz. «Für den TCS bietet Nomady eine Anknüpfung im Bereich Individualtourismus mit einzigartigen und exklusiven Campingerlebnissen in der Natur», sagt Sandra Herren, Direktorin Geschäftsbereich Mobilität und Freizeit.

Neben Sparrow Ventures und dem TCS sind bei der zweiten Finanzierungsrunde auch die bisherigen Investoren, die Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank und die Ziano AG, die Beteiligungsgesellschaft von Roland Brack, mit von der Partie.

Insgesamt flossen Nomady im Rahmen der Finanzierungsrunde zwei Millionen Franken zu. Das Geld kam mehrheitlich von Sparrow. Diese Mittel will Nomady vor allem in den weiteren technischen Ausbau der Plattform und in die Vermarktung investieren.

