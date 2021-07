Einsiedeln Der Kanton Schwyz ehrt seine Sportler des Jahres Corinne Suter und Urs Kryenbühl sind die Schwyzer Sportler des Jahres 2020. An der Schwyzer Ehrung wurden zudem Aurela Thalmann und Wendelin Gauger als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Erhard Gick, Bote.ch 04.07.2021, 22.23 Uhr

Urs Kryenbühl und Corinne Suter im Garten des Hotels Drei Könige in Einsiedeln. Bild: Erhard Gick, Bote der Urschweiz

Sie rasen mit über 100 Kilometern pro Stunde die Skipisten hinunter – Corinne Suter und Urs Kryenbühl. Am Samstag nahmen sie es für einmal gemütlich und liessen sich im Kreise des Schwyzer Sportverbandes feiern. Die beiden Skirennfahrer sind die Sportler des Jahres 2020. Auch Bobfahrer Michael Vogt mit seinem Anschieber Sandro Michel sind im Eiskanal top unterwegs. Sie sind das Schwyzer Team des Jahres. Sie durften ihre Titel in Einsiedeln im Garten des Hotels Drei Könige in Empfang nehmen.



«Ich fühle mich geehrt», sagte Corinne Suter zu ihrem Titel. «Eine solche Ehrung unterstreicht die jahrelange harte Arbeit, die zum Erfolg führt und die Unterstützung, die man erfahren durfte», so Suter. Auch Urs Kryenbühl sieht das wie die Schwyzerin. «Eine Ehrung im eigenen Kanton ist immer etwas Besonderes. Es ist eine Wertschätzung für uns Sportler, und wir wollen für junge Sportlerinnen und Sportler ein Vorbild sein, es uns gleichzutun.»

Nachwuchs erfährt ebenfalls eine Förderung

Der Schwyzer Sportverband ehrt und zeichnet aber auch Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler aus. Die Besten von ihnen erhalten die Auszeichnung Newcomer des Jahres. Für das Sportjahr 2020 sind dies die Ibächler Eishockeyspielerin Aurela Thalmann und der Schwyzer Snowboarder Wendelin Gauger. Beide sind erfolgreich auf internationalen Parkett unterwegs. Alle Schwyzer Sportlerinnen und Sportler sowie jene des Nachwuchsbereichs erhalten vom Sportverband einen namhaften finanziellen Zustupf für ihre sportliche Entwicklung.

Um zu Erfolgen zu kommen, braucht es auch immer die fleissigen Chrampfer und Wegbereiter im Hintergrund. Aus diesem Grund wurde der Einsiedler «Schanzenvater» und Fussballtrainer Hermann Kälin als Sportförderer des Jahres ausgezeichnet.

Eine Ehrung für Sportler unter Sportlern

«Wir sind heute zusammengekommen, um besondere Leistungen im Sport zu ehren und Leute auszuzeichnen, die sich um den Sport verdient gemacht haben», sagte Pirmin Schwan-der, Präsident des Schwyzer Sportverbandes, in Einsiedeln. «Sport nimmt eine wichtige Funktion in der Gesellschaft ein. Die diesjährigen Ehrungen führen wir coronabedingt hier in Einsiedeln in etwas kleinerem Rahmen als Ehrung und nicht als Gala durch», so Schwander.

Erfreut, dass man sich wieder mit Sportlerinnen und Sportlern treffen durfte, zeigte sich auch der oberste Schwyzer Sportminister, Regierungsrat Michael Stähli: «Wir sehen wieder einen Silberstreifen am Horizont.» 17 Sportlerinnen und Sportlern aus dem Kanton Schwyz durfte er die begehrten Goldvreneli übergeben, eine Auszeichnung für besondere Leistungen an nationalen und internationalen Wettkämpfen. «Nicht alle Sportler konnten gleich gut mit den Einschränkungen auch im Sport umgehen. Sie haben aber schnell reagiert und bereits wieder den Wettkampf im Fokus. Wir und der Kanton Schwyz sind stolz auf euch.»

Die Auszeichnungen für die Schwyzer Sportler des Jahres wurden von Kommissionspräsidentin Maya Rüegg übergeben, diejenigen der Goldvreneli von Lars Reichlin und Mario Agostini von der Abteilung Sport des Kantons Schwyz.