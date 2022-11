Einsiedeln: Der Weihnachtsmarkt im Video

Einsiedeln Der prächtige Weihnachtsmarkt im Video Er zieht immer Tausende aus Nah und Fern an, der legendäre Einsiedler Weihnachtsmarkt. Impressionen vom ersten Wochenende im Video. An den Ständen war fast kein Vorbeikommen. Geri Holdener 27.11.2022, 09.41 Uhr

Angenehmer hätten die Witterungsbedingungen am Samstag gar nicht sein können, als sich mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in Einsiedeln am grossen Weihnachtsmarkt erfreuten. Blickfang war wie immer der eindrückliche Christbaum auf dem Klosterplatz. Musikalische Darbietungen rundeten das breite Angebot an den Verkaufsständen ab.

Das Wetterglück am Samstag war verdient, nachdem die feierliche Eröffnung am Freitag ins Wasser gefallen war. Der Einsiedler Weihnachtsmarkt dauert noch bis 4. Dezember.