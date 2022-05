«Vanitas»-Ausstellung im Einsiedler Museum Fram

Einsiedeln Die Vergänglichkeit ist auch in heutiger Zeit aktuell Die «Vanitas»-Ausstellung im Museum Fram verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Giulia Passalacqua (links) und Marann Schneider-Schnyder betrachten Schabmadonnen in der Vitrine. Dahinter ein Schutzengel, entstanden in der Pandemie, und ein mahnender Engel von früher. Bild: Silvia Camenzind

«Vanitas. Gedankenspiele über Eitelkeit und Vergänglichkeit» ist nicht eine klassische Ausstellung, bei der man Exponat um Exponat betrachtet. Es geht um Reflexion, die Besucherinnen und Besucher werden direkt angesprochen: «Zeig dein Herz», «Wasch dich rein» oder «Behüte dich» steht in grossen Lettern.

Kuratorin Giulia Passa­la­cqua bringt ein Beispiel: «Welche Glücksbringer haben wir heute, um uns vor Krankheiten zu schützen?» Marann Schneider-Schnyder ist bei diesem Projekt die Koordinatorin zur Theatergruppe Chärnehus, die ein Stück zur Ausstellung erarbeitet hat. Sie ergänzt: «Da hat die Pandemie uns etwas beeinflusst. Und der Krieg hat dies noch verstärkt.» Diese Ausstellung ist selbst für die Macher aktueller, als ihnen lieb ist. Noch einmal Marann Schneider-Schnyder: «Die Ausstellung zeigt uns die Grenzen des Individualismus auf.» In der Pandemie gingen alle durch dasselbe. Dieses Gemeinschaftsgefühl, eine kollektive Codierung, prägte in früheren Zeiten den Alltag.

Auch Bezüge zur heutigen Gesellschaft

Doch wie sehen wir das heute in der individualisierten Gesellschaft? Historische Objekte, Bilder und Texte aus der Region Einsiedeln, besonders aus der Sammlung des Museums Fram, werden in Beziehung zum Heute gesetzt. Was gab den Menschen Sicherheit beim Reisen? Was half gegen Zahnweh? Die Totenbettaufnahmen, der inszenierte Tod in der Wohnstube, dem Ort der Erinnerung, wirken heute befremdlich. Die Künst­lerin heute reduziert ihre Bilder auf die Alltagsgegenstände einer nahestehenden verstorbenen Person. Das Spannende beim Rundgang ist der allgegenwärtige «Vanitas»-Bezug: Wie setzt man sich selber, wie setzen sich zeitgenössische Kunstschaffende mit der Endlichkeit auseinander?

Theater mitten im Museum

Das Theaterstück «Memento Momentum» nimmt dieses Gedankenspiel ebenfalls auf. Der Titel erinnert an das «Memento mori – Bedenke, dass du sterblich bist» und feiert den Moment. Unter der Regie von Livia Stampfli-Huber spielen elf Spielerinnen und Spieler inmitten der Ausstellung. Die 33-jährige Theaterautorin ist in Einsiedeln aufgewachsen. Gespielt wird bis zum 24. Juni.

Hinweis: Die «Vanitas»-Ausstellung läuft bis 16. Oktober (Sommerpause: 27. Juni bis 17. August). www.fram-einsiedeln.ch

