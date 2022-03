Einsiedeln Fünfjähriger auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst und erheblich verletzt Die Rega brachte den Knaben in eine ausserkantonale Klinik. 17.03.2022, 17.02 Uhr

Auf der Langrütistrasse in Einsiedeln wurde ein fünfjähriger Knabe beim Passieren der Strasse erheblich verletzt. Wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt, überquerte der Knabe um 11.30 Uhr die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Dabei wurde er vom Auto eines 53-Jährigen erfasst und erheblich verletzt. Die Rega brachte den Verunfallten in eine ausserkantonale Spezialklinik. (pl)