Einsiedeln Motorradfahrer bei Unfall erheblich verletzt Das Fahrzeug eines Motorradfahrers überschlägt sich nach einem starken Bremsmanöver beim Willerzeller-Viadukt mehrmals. Der Mann verletzte sich dabei erheblich und musste ins Spital gebracht werden. 30.05.2021, 17.44 Uhr

(pw) Am Sonntag um 13.45 Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradlenker auf dem Willerzeller-Viadukt in Richtung Birchli hinter einem Personenwagen, als dieser nach der Brücke wegen eines entgegenkommenden Motorradfahrers anhalten musste. Wie die Schwyzer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, bemerkte dies der ihm nachfolgende Motorradlenker zu spät und führte ein starkes Bremsmanöver aus, worauf sich sein Fahrzeug überschlug. Dabei verletzte sich der Zweiradfahrer erheblich und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital überführt werden.