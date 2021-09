Ambri-Piotta: Dario Bürgler ist angekommen

Eishockey «Es hat einfach gepasst»: Dario Bürgler in Ambri angekommen Am 10. September starten Dario Bürgler und sein neuer Arbeitgeber Ambri-Piotta in die neue Saison. Bürgler und Ambri, das harmoniert. Simon Zumbach Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Nach fünf Saison in Lugano trägt Dario Bürgler in den kommenden zwei Spielzeiten das Trikot des HC Ambri-Piotta. Bild: HCAP

Wenn der HC Lugano und der HC Ambri-Piotta, der wohlhabende Verein aus der Stadt aus dem Südtessin und der kleine Dorfclub aus der Leventina, im Tessiner Derby aufeinandertreffen, dann suchen Stimmung und Atmosphäre im Stadion ihresgleichen. Die Rivalität zwischen den beiden Tessiner Eishockeyclubs, sie ist einzigartig. Dessen ist sich auch Dario Bürgler bewusst. Und trotzdem hat sich der 33-jährige Brunner im Frühling für einen Wechsel vom HC Lugano zum HC Ambri-Piotta entschlossen.

«Es war ein rein sportlicher Entscheid», sagt Dario Bürgler gegenüber dem «Boten». Natürlich sei er sich der Rivalität zwischen den beiden Clubs bewusst, für ihn persönlich und aus familientechnischer Perspektive sei ein Wechsel in die Leventina jedoch die beste Option gewesen.» Die Gespräche mit Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda hätten ihm ein äusserst gutes Gefühl gegeben.

Zunächst plante Bürgler eigentlich, in Lugano zu bleiben, man habe sich in den Verhandlungen aber «nicht finden können». «Letzten Endes hat es mit Ambri einfach besser gepasst als mit Lugano», bilanziert Bürgler. Im jungen Team von Ambri gehört Dario Bürgler mit seinen 33 Jahren und über 800 Spielen in der höchsten Liga zu den erfahrensten Spielern. Er wolle sicherlich ein Leader sein und Verantwortung übernehmen, «insbesondere in der Offensive und im Powerplay», erklärt der rechte Flügelstürmer.

Zur Person Name: Dario Bürgler

Geboren: 18. Dezember 1987

Grösse: 185cm

Gewicht: 93 kg

Heimatclub: EHC Seewen

NL-Stationen: EV Zug (05/06– 06/07 und 14/15–15/16), HC Davos (07/08–13/14), HC Lugano (16/17–20/21), HC Ambri-Piotta (ab 21/22)

NL-Statistik: 811 Spiele (220 Tore, 208 Assists)

Ein Schwyzer für die Innerschweizer Fans

Dass die Lugano-Fans über seinen Wechsel wenig erfreut sein dürften, das kann der Routinier nachvollziehen. «Ich weiss um die Fan-Kultur im Tessin und wie leidenschaftlich die Lugano-Anhänger sind. Ich könnte es verstehen, würden sie negativ reagieren, wenn ich das erste Mal in Lugano auflaufe.» Gedanken darüber mache er sich aber noch keine allzu grossen. Er wolle sich nun auf seine neue Aufgabe in Ambri konzentrieren.

Ganz anders als im Südtessin dürfte die Gefühlslage im Fanlager der BiancoBlu sein. Viele Ambri-Anhänger kommen aus der Innerschweiz. Auch in der Region Schwyz hat der HC Ambri-Piotta eine grosse Fangemeinde. Dementsprechend habe er auch viele positive Nachrichten erhalten, als der Transfer publik wurde. «Ich habe viele Kollegen, die Ambri-Fans sind. Die haben sich über meinen Wechsel sehr gefreut», erzählt Bürgler. Der Weg ins Stadion wird für Bürglers Familie und Bekannte aus Brunnen und Umgebung nochmals kürzer.

Bis jetzt habe er die einzigartige Stimmung in der Valascia nur als Spieler des gegnerischen Teams wahrgenommen. Er sei sehr gespannt, wie es sein werde, im Ambri-Dress aufzulaufen. «Ich freue mich riesig auf die Ambri-Fans.» Auch auf das neue Stadion, die Nuovo Valascia, freut sich Bürgler. «Natürlich geht der Mythos Valascia ein Stück weit verloren, ich bin aber überzeugt, dass die Fans auch im neuen Stadion Stimmung machen werden», sagt Bürgler. Bis jetzt hat er das Stadion nur von aussen gesehen. Ihre neue Heimstätte können die Leventiner erst dann beziehen, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Ambri-Piotta trainiert deshalb bis zum Saisonstart in Biasca.

Zweijahresvertrag bei Ambri – und dann?

Bürgler und seine Familie sind von Lugano weiter nordwärts nach Bellinzona umgezogen. «Wir haben uns gut eingelebt und fühlen uns sehr wohl», sagt er. Vor allem im Sommer hätten sie aber auch viel Zeit in der Heimat in der Innerschweiz verbracht. «Meine Frau kommt aus Zug, ich bin in Brunnen aufgewachsen. Wir sind mit der Region sehr verbunden.»

In Ambri hat Bürgler einen Zweijahresvertrag unterschrieben. «Ich freue mich, dass ich sicher noch zwei Jahre spielen kann.» Wenn der Vertrag ausläuft, ist Bürgler 35 Jahre alt. Wie es dann weitergeht, ist derzeit noch offen. «Wenn ich gesund bleibe und das Gefühl habe, noch gut genug zu sein, kann ich mir vorstellen, auch noch mal ein Jahr anzuhängen.» Ob das Seebner Eigengewächs seine Karriere bei seinem Heimatclub ausklingen lässt, das lässt Bürgler offen. «Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht habe ich dann auch genug vom Eishockey», lacht er.