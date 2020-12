Küssnacht Entscheid des Küssnachter Bezirksrats aufgehoben Die Beschwerde der Initianten von «Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht» wurde gutgeheissen. Edith Meyer 18.12.2020, 05.00 Uhr

André Zimmermann, Andrin Kälin und Remo Zimmermann reichten am 20. Mai die Pluralinitiative «Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht» mit 394 Unterschriften ein. Ihr Ziel: eine aus ihrer Sicht attraktivere Neugestaltung des Küssnachter Zentrums. Die Initianten wollen, dass im Zusammenhang mit der Südumfahrung ein zusätzlicher Kredit von 2,8 Millionen Franken zur Qualitätssteigerung der flankierenden Massnahmen im Dorfzentrum gesprochen wird.

So stellen sich die Initianten den Hauptplatz vor. Visualisierungen: PD

Ende Juni kam die Antwort des Bezirksrats: «Der Bezirksrat erklärte diese Pluralinitiative zum einen als ungültig und betrachtete sie zum andern nur als allgemeine Anregung», sagt Remo Zimmermann. Das Initiantentrio zeigte sich über den Entscheid enttäuscht und reichte Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Nun hat das Verwaltungsgericht in einem 25-seitigen Entscheid anders entschieden – ein Erfolg für die Initianten. Das Verwaltungsgericht hebt einerseits die Ungültigerklärung des Bezirksrates Küssnacht auf und hält andererseits fest, dass es sich um einen ausgearbeiteten Entwurf handle. Es weist den Bezirksrat an, die Initiative innert der gesetzlichen Frist von sechs Monaten den Stimmberechtigten vorzulegen.

Bezirksrat analysiert nun das Urteil

Der Bezirksrat hatte die Initiative für ungültig erklärt, weil sich die Stimmberechtigten nicht mittels einer Initiative in ein laufendes oder abgeschlossenes Baubewilligungsverfahren einmischen dürften. Die Zuständigkeit liege exklusiv bei der Verwaltung in der Vorbereitung und Baukontrolle sowie beim Bezirksrat in der Genehmigung. Zudem sei eine Initiative kein Behelf in einem solchen Verfahren. Der Bezirksrat argumentierte auch damit, dass die Initianten die öffentliche Mitwirkung verpasst hätten, im Einspracheverfahren gescheitert seien und nun mittels Pluralinitiative das Projekt des Bezirks kurz vor Abschluss kostspielig zu verändern versuchten.

Auch die Bahnhofstrasse soll umgestaltet werden.

Der Bezirksrat muss nun entscheiden, ob er innert 30 Tagen Beschwerde beim Bundesgericht erhebt. Der Bezirksrat nutzte diese Zeit, um das Urteil des Verwaltungsgerichts zu analysieren. Zieht der Bezirksrat das Urteil nicht weiter, muss er die Initiative an der Bezirksgemeinde traktandieren. Laut Bezirksrat wäre dies bereits an der Frühlingsgemeinde vom 12. April 2021 der Fall. Am 13. Juni 2021 könnte es also zu einer Abstimmung kommen. «Damit erhalten nun alle Stimmberechtigten des Bezirks die Möglichkeit, sich in einer Urnenabstimmung dazu zu äussern, ob sie eine Zentrumsgestaltung von hoher Qualität wollen, von der sie und die nachkommenden Generationen auf Jahrzehnte hinaus profitieren können», so die Initianten.

In diesem Sinne habe sich der Gang ans Verwaltungsgericht gelohnt. Die Initianten betonen weiter: «Wir sind offen für Gespräche mit dem Bezirksrat, damit ein gutes Bauprojekt entsteht, das alle unterstützen können und welches schliesslich einen Mehrwert für die Bevölkerung bietet.»

Zeitliche Verzögerungen als mögliche Folge

Der Bezirksrat geht davon aus, dass bei einer allfälligen Zustimmung der Stimmbürger zur Pluralinitiative «Neue Zentrumsgestaltung Küssnacht» ein neues Projekt samt öffentlicher Auflage ausgearbeitet werden muss. Auch das Verwaltungsgericht schreibt im Urteil, dass der Weg erneut über ein Baubewilligungsverfahren führen werde. «Dies würde überdies zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und Kostenfolgen in Erstellung und Unterhalt führen», betont der Bezirksrat.