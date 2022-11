Virgil Abloh entwarf Luxus-Sackmesser für Victorinox

Für 449 Franken Verstorbener «Superstar der Modebranche» entwarf Luxus-Sackmesser für Victorinox Virgil Abloh war das kreative Genie bei Louis Vuitton. Bevor er mit 41 Jahren an Krebs verstarb, hat er für Victorinox ein Sackmesser gestaltet. 23.11.2022, 15.22 Uhr

Die «Off-White™ c/o Victorinox» für fast 450 Franken ist mit Abstand das teuerste Sackmesser im gesamten Sortiment von Victorinox. Biderl: Victorinox

Virgil Abloh Wikipedia

Victorinox-Chef Carl Elsener junior persönlich trat vergangene Woche im neuen Victorinox-Laden an der Londoner Oxford Street vor die Medien: Er zeigte stolz das Resultat einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Mode- und Möbeldesigner Virgil Abloh, schreibt der Bote der Urschweiz. Resultat der Zusammenarbeit: Ein Design-Sackmesser, limitiert auf 3000 Stück zu einem Verkaufspreis von je 499 Franken. Bei Abloh handelt es sich um den ehemaligen Designer von Louis Vuitton und Gründer der Marke Off-White. Laut Wikipedia galt er als «Superstar der Modebranche». Im Alter von nur 41 Jahren verstarb Abloh 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Luxus-Sackmesser soll an Steinzeit-Werkzeug erinnern

Die «Replica 1897» von Victorinox

Off-White habe Victorinox eingeladen, an einem besonderen Taschenmesser mitzuarbeiten. Dieses heisst nun «Off-White™ c/o Victorinox». Abloh entwarf ein Sackmesser, das laut einer Mitteilung von Victorinox an ein steinzeitliches Werkzeug erinnert. Die weisse Schale ist aus Bauxit-Gestein und soll gegen Kratzer unempfindlich sein. Vorne schwarz aufgedruckt das Victorinox-Logo, die Rückseite zeigt in Bildern die Entwicklung vom Stein zum Werkzeug. Victorinox beschreibt die Zusammenarbeit mit Ablohs Unternehmen Off-White so: «Die Designer der beiden Marken hatten als Inspiration die Formen antiker Steinwerkzeuge im Sinn, die in prähistorischen Zeiten zum Schneiden, Bohren, Häuten und für viele andere Aufgaben verwendet wurden. Ein steinzeitliches ‹Swiss Army Knife› sozusagen.»

Die «Off-White» für fast 450 Franken ist mit Abstand das teuerste Sackmesser im gesamten Sortiment von Victorinox. Auf ihrem Insta-Kanal muss das Unternehmen aus dem Kanton Schwyz durchaus auch Kritik für den hohen Verkaufspreis einstecken. Das zweitteuerste Sackmesser in ein Replica-Model bietet Victorinox für 399 Franken an. Das teuerste reguläre Victorinox-Sackmesser heisst «Swiss Champ XXL» und kostet 329 Franken. Es hat 73 Funktionen und scheint sehr begehrt: Wer es bei Vicorinox online kaufen will, kann es sich nicht direkt in den Warenkorb legen, sondern muss sich auf eine Warteliste setzen. Und so sieht das Ding aus:

Das drittteuerste Sackmesser von Victorinox heisst «Swiss Champ XXL» und kostet 329 Franken. Victorinox