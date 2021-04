Bellinzona Ex-Logistik-Chef der Kantonspolizei Schwyz muss ins Gefängnis Das Bundesstrafgericht hat den ehemaligen Logistikchef der Schwyzer Polizei zu 28 Monaten Gefängnis verurteilt – davon muss er acht Monate absitzen. Andreas Seeholzer 22.04.2021, 20.57 Uhr

Im Bundesstrafgericht wurde am Donnerstag das Urteil zum ehemaligen Logistikchef der Schwyzer Kantonspolizei eröffnet. Bild: Andreas Seeholzer (Bellinzona, 22. April 2021)

Das Bundesstrafgericht hat am Donnerstag den ehemaligen Logistikchef der Schwyzer Polizei zu 28 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte in seiner Funktion Munition über die Kanäle der Polizei bezogen und dann verkauft. Acht Monate muss der Verurteilte wirklich absitzen, 20 Monate wurden bei einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufgeschoben. 72 Tage Untersuchungshaft werden noch abgezogen, wirklich ins Gefängnis muss der heute 58-Jährige also für etwas mehr als fünf Monate. Ob er den Fall ans Bundesgericht weiter zieht, konnte der Verurteilte am Donnerstag kurz nach der Urteilsverkündung noch nicht sagen.