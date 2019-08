Darauf hat die Bevölkerung gewartet: Die zwei kritischen Felsblöcke einen halben Kilometer über der Strasse sind am Samstagvormittag gesprengt worden. Wir haben das Video.

Exklusiv: Fels am Axen gesprengt

Darauf hat die Bevölkerung gewartet: Die zwei kritischen Felsblöcke einen halben Kilometer über der Strasse sind am Samstagvormittag gesprengt worden. Wir haben das Video.

Exklusiv: Fels am Axen gesprengt

Video Exklusiv: Fels am Axen gesprengt Darauf hat die Bevölkerung gewartet: Die zwei kritischen Felsblöcke einen halben Kilometer über der Strasse sind am Samstagvormittag gesprengt worden. Wir haben das Video.

(gh) Gemäss unserer Live-Kamera flogen die zwei grossen Steine mit einem Gesamtgewicht von 1000 Tonnen am Samstag kurz vor 10:30 Uhr in die Luft. Zehn Sekunden später hörte man die Explosion in Seelisberg, wo die Webcam installiert ist.

Gleich nach der Sprengung überflog ein Rega-Heli ein erstes Mal das Gebiet. In der Rinne lagen nur noch kleinere, zertrümmerte Blöcke. Entscheidend ist nun, wie sicher der Absturzhang und die Strasse darunter sind. Sollte alles nach Wunsch gelaufen sein, könnten jetzt die eigentlichen Felsputzarbeiten beginnen.