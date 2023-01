Rothenthurm: Zwei junge Männer gestehen Einbrüche in Läden

Fahndungserfolg Zwei junge Männer gestehen Einbrüche in Rothenthurmer Läden In Rothenthurm wurde letzte Woche in der gleichen Nacht in zwei Läden eingebrochen. Die Kapo Schwyz konnte zwei Männer im Alter von 17 und 25 Jahren ermitteln. Sie sind geständig. 10.01.2023, 12.52 Uhr

In der Nacht auf letzten Donnerstag wurden in Rothenthurm zwei Einbruchdiebstähle in Geschäftsbetriebe verübt. «Die beiden mutmasslichen Täter, ein 17- und 25-jähriger Schweizer, konnten durch die Kantonspolizei Schwyz ermittelt werden», schreibt die Schwyzer Polizei in einem Bulletin.