Falscher Polizist macht in Lauerz Beute Ein unbekannter Betrüger hat sich als Polizist ausgegeben und einer Rentnerin mehrere Zehntausend Franken abgeknöpft. 03.07.2020, 14.37 Uhr

(dvm) Am Donnerstag erbeutete ein falscher Polizist Bargeld in Lauerz von einer Seniorin, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Ein unbekannter Betrüger habe sich am Telefon als Polizist ausgegeben und das Opfer dazu bewegen können, einige Zehntausend Franken im Briefkasten zu deponieren, wo das Geld kurz später auch abgeholt worden sei.

Immer wieder sind Betrüger erfolgreich. Mit folgenden Verhaltensregeln kann man sich schützen, wie die Schwyzer Kantonspolizei warnt: