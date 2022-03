Fasnacht: Einsiedeln verbrennt den Pagat

Fasnacht 2022 Einsiedeln verbrennt den Pagat Auch in Einsiedeln hat die Fasnacht 2022 mit dem Pagatverbrennen ein Ende gefunden. Die Fasnachtsgesellschaft Bürgerwehr ging einer Kontroverse bewusst aus dem Weg. 02.03.2022, 08.22 Uhr

Für den Pagat hat das letzte Stündchen geschlagen. Bild: René Hensler

Bereits am Schmutzigen Donnerstag wurde der Pagat im Klosterdorf vorgeführt. Damals klatschte ihm jemand einen Trütsch-Kleber auf den Rücken. Das Ganze war eine Retourkutsche für die Schelte, die Sepp Trütsch nach dem unbewilligten Sühudi-Umzug 2021 ausgeteilt hatte. «Volltrottel» seien damals für den Massenauflauf mitten in der Pandemie verantwortlich gewesen. Das kam nicht überall gut an im Klosterdorf. Auch am gestrigen Sühudi hatten mehrere Gruppen Trütsch im Visier

Da stellten sich viele die Frage, ob die Einsiedler Fasnachtsgesellschaft Bürgerwehr als Organisatorin heute Abend den Pagat samt Foto von Trütsch anzünden wird. Die Veranstalter hätten sich die Frage gefallen lassen müssen, ob das wirklich noch unter einem fasnächtlichen Scherz läuft, oder ob die Grenze des guten Geschmacks überschritten worden wäre. Dieser Diskussion wird man sich jetzt nicht stellen müssen. Der Pagat stand wie immer ohne Kleber auf dem Klosterplatz und wartete auf seinen grossen Moment, mit einem lauten Knall das Ende der Fasnacht zu verkünden. (gh/Bote.ch)