Fasnacht 2022 Steiner Talibasch: «Ich bekomme oft eine Gänsehaut» Marco Suter hat vor rund 25 Jahren das Erbe seines Vaters angetreten. Er ist der Steiner Talibasch. Schon sein Vater Alois hatte dieses Amt 25 Jahre inne.

Der Talibasch (links) und der Välädi sind die zwei Hauptfiguren der Steiner Fasnacht. Bild: Erhard Gick

«Talibasch zu sein, das ist eine grosse Ehre. Das wird man nicht einfach», sagt Marco Suter und schmunzelt dabei. Klar, sein Vorteil war, dass er von seinem Vater Alois ein fasnächtliches Erbe antreten konnte.

«Mein Vater hat schon dieses Gewand 25 Jahre lang voller Stolz getragen. In den Anfängen durfte ich als Välädi starten, und als mein Vater dann aufhörte, durfte ich mir an der Fasnacht dieses Kultgewand überziehen.»

Dieses Überziehen hat inzwischen auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Marco Suter darf ebenfalls heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiern.

Der Talibasch erinnert sich noch an die ersten Jahre. «Da durfte ich mit meinem Vater zusammen laufen und auf dem Dorfplatz für Platz für die Maschgraden sorgen», erinnert sich der Steiner an die Anfänge. Ein bisschen war es natürlich vorgegeben, dass er in diese Rolle schlüpfen würde. «Stimmt, ich war damals 1. Rottführer, und als solcher hat man dafür zu sorgen, dass die Figuren Talibasch und Välädi besetzt sind.» Der Steiner hat Fasnacht im Blut. Vermisst er denn das Nüsseln nicht? «Auf dem Platz gehört sich das nicht, aber wenn wir dann in eines der Steiner Lokale einkehren, dann juckt es schon mal, und da tanze ich auch schon mal zum Takt der Steiner Tambouren. Auch darf ich nicht mal sitzen bleiben wie die Maschgraden. Es ist eine Aufgabe, die so lange dauert, wie die Rott auf dem Dorfplatz unterwegs ist», sagt der Talibasch gegenüber dem Boten der Urschweiz.

Es ist ein klares Ritual, das eingehalten wird

Talibasch und Välädi sind die Hauptfiguren der Steiner Fasnacht. Sie führen die Rott an. Rechts läuft der Talibasch, links der Välädi, und so kreisen sie auch auf dem Dorfplatz getrennt um die Rott herum. Beide Tragen ein Blätzkleid. So wollen es die Regeln der Steiner Fasnacht.

«Es ist ein Ritual, eine Tradition, für die ich mich einsetze.»

Wenn er dann zum Undärämachä schreitet, dann erlebt er einen der Höhepunkte zusammen mit dem Välädi. «Auf dem Dorfplatz, wenn über 40 Tambouren und einige Hundert Maschgraden um den Hochsitz des Narrenvaters kreisen, habe ich schon mal Gänsehaut. Das fährt ein. Wir sind dann mit Schaufel und Pickel unterwegs. Der Narrenvater gibt mir den Schällebuur, ich reiche diesen dem Välädi weiter, und wir begraben die Fasnacht zusammen.» Es ist eigentlich ein trauriger Moment, aber «ich tröste mich damit, dass bereits am Aschermittwoch die neue Fasnacht beginnt», schmunzelt Marco Suter.

Bevor es aber jeweils so weit ist, lebt er seine Berufung als traditionelle Fasnachtsfigur auf dem Dorfplatz. Aber, ist der Talibasch wie sein Kollege, der Välädi, eine böse Figur? Marco Suter lächelt. «Früher vielleicht, da haben sie auch mal ‹ghörig gschired›. Heute ist der Talibasch eine strenge Figur, eine Respektsperson. Unter der Maske hat man nur ein begrenztes Sichtfeld, da muss man schon aufpassen, dass man nicht plötzlich ein Kind stösst. Aber meistens weichen sie automatisch zurück, wenn wir aufkreuzen», sagt er weiter. Für Kinder ist es zugleich eine Tradition, allen Mut zusammenzunehmen und schon mal am Schellengurt des Talibasch oder am Trychlein des Välädi zu schütteln. «Das stört mich nicht. Damit rechnen wir doch. Man dreht sich um, bringt es wieder in Ordnung, und die kleinen Knirpse verstecken sich dann oft hinter Kolleginnen und Kollegen.»

