Schwyz: So schön feierten die Nüssler ihr 100-Jahr-Jubiläum

Fasnacht Das lange Warten hat sich gelohnt – so schön feierten die Schwyzer Nüssler ihr 100-Jahr-Jubiläum Endlich – nach zweimal Verschieben – konnten die Schwyzer Nüssler am Wochenende ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Ein Highlight jagte das andere. Die schönsten Bilder in unserer Galerie. Jetzt kommentieren 29.01.2023, 20.20 Uhr

Buntes Treiben im Kantonshauptort: Die Schwyzer Nüssler feierten ihr 100-Jahr-Jubiläum. Bild: Erhard Gick

Startschuss war am Samstagmorgen, ein Apéro per tutti auf dem Hauptplatz, an welchem die Bevölkerung mit dem Verein auf seinen runden Geburtstag anstossen konnte. Den ganzen Tag über sorgten die Nüssler-Rotten aus Schwyz, Brunnen, Sattel und Steinen für närrisches Treiben auf den Strassen und in den Beizen. Ein besonderer Hingucker waren diese am Nachmittag, als sie, nach Gwändli sortiert, in einer Blätz-, einer Hudi-, einer Alte-Herren-, einer Zigeuner-, einer Domino/Bajazzo- und einer Chrüsimüsi-Rott unterwegs waren.