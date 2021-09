Fasnacht Wie die Innerschwyzer Guugger die Coronakrise meistern Es fehlt das Gesellige, es fehlt die Fasnacht. Die Guuggenmusigen vermissen Neuzugänge, nicht nur wegen der Coronakrise. Die Rampassä aus Schwyz haben eigens ein professionelles Werbevideo gedreht. Nicole auf der Maur 23.09.2021, 07.50 Uhr

Lebensfreude und Kameradschaft: Dies wollte man im Kinotrailer der Rampassä vermitteln. Bild: Baris Erda

Für eine Guuggenmusig ist es momentan nicht einfach. Es fehlt die Geselligkeit, die eine solche Truppe ausmacht. Und es fehlen vor allem auch die Auftritte, um das gemeinsam Erprobte aufzuführen. Es fehlt schlichtweg die Fasnacht.

Die Fasnacht fehlt natürlich auch, um neue Mitglieder anzuwerben. Die Guugge Rampassä aus Schwyz hat sich deswegen etwas Spezielles ausgedacht. «Bei einem Brainstorming kamen wir schnell zum Entschluss, ein Werbevideo zu drehen», sagt Präsident Daniel Wirthensohn. Es sollte nicht bei einem Instagram-Aufruf oder dergleichen bleiben. Nein, ein professioneller Kinotrailer musste her.

«Wir haben sehr viel Herzblut, Zeit und auch einige Stützli investiert, um als attraktiver und innovativer Verein nach der entfallenen Saison 2021 wieder etwas im kollektivem Gedächtnis wahrgenommen zu werden. Die Fasnacht ist nicht tot, sie ist lediglich im Schönheitsschlaf», meint Rampassä-Mitglied Sandro Duss. Der Kinotrailer ist seit Anfang September während sechs Monate im Kino Schwyz zu sehen.

«Durch relativ viele Abgänge von jahrelangen Mitgliedern und wenigen neuen Mitgliedern ist unser Verein die letzten paar Jahre ein bisschen geschrumpft. Wir streben eine gesunde Grösse an, sodass all unsere Lieder jederzeit spielbar sind und bleiben. Dies ist im Moment noch gegeben, jedoch wollen wir mit neuen Mitglieder dies auch für die Zukunft sicherstellen», erklärt Präsident Daniel Wirthensohn die Beweggründe zum Werbevideo.

«Der heutige Lifestyle ist etwas anders ausgerichtet»

Neben der fehlenden Fasnacht durch Corona nennt Daniel Wirthensohn mehrere Gründe, die das Fernbleiben von neuen Mitgliedern erklären könnten. «Ich war schon in verschiedenen Vereinen tätig, und es zeichnet sich überall das gleiche Bild ab», erklärt Daniel Wirthensohn. Viele junge Menschen möchten sich nicht mehr dauerhaft an einen Verein binden, Individualismus und fehlende Zeit werden oft als Gründe genannt. «Auch ist der heutige Lifestyle etwas anders ausgerichtet. Sport und gesunde Ernährung sind ein wichtiger Punkt der heutigen Generation. Dabei passt vielleicht eine Guugge wahrscheinlich nicht mehr ganz ins Bild», meint Wirthensohn.

«Sobald die Leute jedoch einmal im Verein sind, merken sie, dass viel mehr dahinter steckt und man Freunde fürs Leben findet», sagt Daniel Wirthensohn. Daher haben die Rampassä in ihrem Werbevideo ganz klar die Lebensfreude und Kollegialität zwischen den Mitglieder in Szene gerückt.

«Fürchten, dass Mitglieder abspringen»

Die Mythechroser aus Schwyz haben in den letzten Jahren ihre Mitgliederzahl stetig aufstocken können. «Vor zehn Jahren stand unsere Guuggenmusig kurz vor dem Zusammenbruch. Es waren nur noch 15 Personen aktiv im Verein dabei», sagt Florian Meier, Präsident der Mythechroser Schwyz. Aktuell sind es 34 Mitglieder. «Wir fürchten aber, dass Mitglieder plötzlich abspringen könnten, wenn weiterhin keine Fasnacht stattfindet», sagt Meier.

Die ersten Guugger-Feste seien bereits abgesagt, weiss er. «Wenn man nicht auftreten kann, fehlt einer Guggen ein erheblicher Teil des Vereinslebens.» Der Mythechroser-Präsident weiss, dass es anderen Vereinen ähnlich geht. Vor allem jene, die stark mit Auftritten verbunden sind wie Chöre oder Musikvereine. Der Vorstand der Mythechroser ist sich bewusst, dass man am Ball bleiben muss, was Mitgliederwerbung anbelangt. «Für uns war es immer am einfachsten, potenzielle Neumitglieder während der Fasnachtstage anzusprechen», sagt er.

Dies sieht auch Patrick Furger, Präsident der Timpel-Gäischter Brunnen, so. «Die Fasnacht ist für uns die beste Werbung. Jugendliche kommen an die Feste, sehen unsere Auftritte und merken, dass sie daran auch Spass haben könnten.» Die Timpel-Gäischter haben allerdings das Glück, dass sie in den letzten Jahren konstant die Mitgliederzahl von plus/minus 40 Mitglieder halten konnte. Diese Zahl ist sehr erfreulich, da es vor zehn Jahren keine 30 Mitglieder mehr waren.

«Im letzten Jahr hatten wir zwar nur wenige Austritte zu verzeichnen, aber dem gegenüber auch keinen einzigen Neueintritt 2021. Zum einen ist es so, dass Guggenmusiken generell mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Zum anderen ist es sicherlich die fehlende Fasnacht, welche uns zu schaffen macht.», meint Furger. Man versuche vor allem, durch Social Media und mit Mund-zu-Mund-Propaganda Werbung zu machen. «Ohne unser Steckenpferd Fasnacht funktioniert dies aber nur bedingt.»

Die Muota-Gnomä sind zwar mitgliedermässig gut aufgestellt, man müsse aber immer dranbleiben. «Es ist schwieriger geworden, Junge zu begeistern, da so ein Vereinsleben sehr intensiv ist», so deren Präsident Manuel Schuler. Er persönlich nehme wahr, dass diverse Vereine im Moment Mühe haben, Neumitglieder zu finden.

«Dann würde die Situation kritisch»

Die Nessiguugger spüren die Nachwuchsprobleme enorm. Sie bestehen momentan noch aus 23 Mitgliedern. «Zum Glück ist uns während der bisherigen Corona-Zeit nur ein Mitglied abgesprungen», sagt Stefan Langenegger, Präsident der Brunner Guuggenmusig. Man hofft auf keine weiteren Austritte. «Dann würde die Situation etwas kritisch», sagt Langenegger. Noch funktioniere es allerdings gut.

«Momentan hat man als Guuggenmusig keine Argumente, was für den Beitritt in eine solche sprechen würde.» Trotzdem versuche man Freunde von Mitgliedern für die kakofonischen Klänge und das kameradschaftliche Sein zu begeistern. «Wir haben auch schon Flyer verteilt, mussten aber feststellen, dass niemand wegen eines Flyers einer Guuggenmusig beitritt.»

Es ist vor allem die Freundschaft zu Mitgliedern, die als erstes in eine Guugge locken. Dies kam der Guuggenmusig Fronalpchessler entgegen. «Bei uns traten auf einmal viele junge Morschächlerinnen und Morschächler ein», sagt Shela Heller, Majorin der Fronalpchessler. Die einheimischen befreundeten Jugendlichen wollten ein Probejahr ausprobieren. Darum stehe die Guuggenmusig mit ihrer Anzahl Mitglieder momentan gut da. «Aber auch wir haben durch Corona keine neuen Mitglieder anwerben können», sagt Heller.

«Wo keine Fasnacht ist, ist auch kein Interesse.» Momentan sei die Guuggenmusig wieder am Proben. «Wir proben draussen wegen der Zertifikatspflicht», erklärt Heller. Die Zertifikatspflicht ist innerhalb der Guuggen auch ein heisses Thema. Es könnte dazu führen, dass dadurch auch der eine oder andere Guuggenmusikant weniger auf der Bühne steht – wenn denn die Fasnacht überhaupt stattfindet.