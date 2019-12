FDP Schwyz nominiert Michel und Steimen für Regierungsratswahl Die Delegierten der FDP Schwyz haben am Dienstagabend ihre beiden Regierungsräte Kaspar Michel und Petra Steimen-Rickenbacher für die Gesamterneuerungswahl der Schwyzer Regierung vom 22. März 2020 nominiert. 10.12.2019, 22.21 Uhr

(sda) Vor vier Jahren waren die beiden FDP-Regierungsräte mit den zwei besten Resultaten in ihren Ämter bestätigt worden. Besonders erfreulich war laut Medienmitteilung der Auftritt von Petra Steimen-Rickenbacher, die vor elf Tagen einen Herzinfarkt erlitten hatte. Sie fühle sich erfreulich gut und habe am Montag die Arbeit wieder aufgenommen und am Dienstag an der Regierungssitzung teilgenommen, erklärte Steimen-Rickenbacher.