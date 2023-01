Fernsehen Wendy Holdeners Freund verpasste ihren ersten Slalomsieg Während ihres Sieges war ihr Freund offline und erfuhr erst später von ihrem Erfolg in Sestriere. Alexandra Donner Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tina Weirather mit Wendy Holdener auf dem Skilift. Bild: SRF

Durch die Serie «Auf dem Lift mit Tina Weirather» von SRF erfährt man mehr über die Skisportlerinnen und Skisportler. Gestern Abend war Tina Weirather mit Wendy Holdener auf dem Skilift. Holdener gab private Einblicke, wie zum Beispiel, dass ihr Freund während ihres ersten und lange erwarteten Slalomsieges am 11. Dezember 2022 offline war.

Gestartet wurde mit einem Sprung in die Vergangenheit. Tina wollte wissen, welche Wendy Holdeners älteste Erinnerung ans Skifahren sei. Es war jene, als sie in einen Baum fuhr. «Mein Mami war im Hoch-Ybrig mit jemandem am Reden und sagte, ich soll schon losfahren. Ich fuhr los und geradeaus in einen Baum», erzählt Wendy Holdener im Interview. Ihre Mutter habe jemanden weinen gehört und gewusst, «das kann nur meine Tochter sein», ergänzt sie. Aber das sei ihr verziehen. Wendy Holdener liebt übrigens die Kochkünste ihrer Mutter, erfuhr man weiter.

Am meisten geprägt habe sie die Krebserkrankung ihres Bruders Kevin Holdener. «Ich habe immer gestaunt, wie stark er ist», erzählte Wendy Holdener. «Ich habe gestaunt, wie stark du bist», entgegnete Tina Weirather und bewunderte Wendy Holdener.

Nach dieser sentimentalen Erinnerung wechselte Weirather das Thema und kam zu Wendys letztem Sieg in Sestriere am 11. Dezember 2022. Von dieser Neuigkeit erfuhr ihr Freund erst am späteren Abend. «Er fragte mich, als wir am Abend telefonierten, wie es lief», schmunzelte Wendy Holdener. Er war in den Tauchferien und somit offline, erzählt sie. Ihr Freund habe sich aber sehr gefreut. Auch Weirather musste bei dieser Information lachen.

Das ganze Video gibt es auf SRF Play.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen