Seewen Markt wegen Wasserschaden evakuiert

Feuerwehr-Einsatz Es tropft und tropft: Darum wurde heute der Seewen Markt evakuiert Zwischenfall mit der Sprinkleranlage bei Bauarbeiten im Seewen Markt. Alle Kundinnen und Kunden mussten am Donnerstagnachmittag das Einkaufscenter vorübergehend verlassen. Mit Behältern, gross und klein, fing man im Erdgeschoss die Tropfen ein. Geri Holdener Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.39 Uhr

Mit Behältern, gross und klein, fing man im Erdgeschoss die Tropfen ein. Bild: Geri Holdener

Am Donnerstag um 13.50 Uhr ging im Seewen Markt die Sirene los, gefolgt von einer Durchsage. «Aus technischen Gründen», hiess es in der Tonbandaufnahme, müsse das Einkaufszentrum evakuiert werden: «Wir bitten Euch, die Geschäfte zu verlassen.»

«Die Leute haben die Aufforderung ohne Panik befolgt», sagte eine Kundin dem «Boten». Bald waren die Verkaufsläden leer, nur noch halbvolle Einkaufswagen standen herrenlos herum. Die «Bote»-Leserin erzählt: «Es sah aus wie in einem Geisterfilm.»

Das Personal reagierte professionell. Alle Kundinnen und Kunden, etwa 100 an der Zahl, wurden zum Sammelplatz auf den hinteren Parkplatz geschickt. Wenige Minuten später kam ein erstes Fahrzeug der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz auf den Platz.

Wie sich herausstellte, ist es bei Umbauarbeiten in einem leerstehenden Lokal im oberen Stock zu einem Zwischenfall gekommen, der automatisch den Evakuierungs-Alarm ausgelöst hat. Mit einer mobilen Hebebühne riss jemand die Sprinkleranlage an der Decke nieder. Aus dem Rohr schossen minutenlang mehrere tausend Liter Wasser und verteilten sich am Boden.

Kaum war der zentrale Wasserhahn zu, machten sich Arbeiter in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr daran, das Wasser aufzunehmen. Durch die Schächte gelangte auch Wasser ins Coop-Geschäft im Erdgeschoss. Es begann an einigen Stellen zu tropfen, unter anderem ausgerechnet in der Getränkeabteilung. Eiligst schafften die Angestellten Eimer und grosse Kunststoffboxen herbei. Mit Absperrband hielt man die Kundschaft auf sicherer Distanz, nachdem der Seewen Markt um 14.05 Uhr wieder seinen regulären Betrieb aufgenommen hatte.

