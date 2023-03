Feusisberg Daniela Katzenberger macht Ferien im Kanton Schwyz Die «Katze» entpuppt sich dabei als grosser Fan der Schweiz. Bereits 2021 war sie in den Kantonen Zürich und Schwyz unterwegs. Jetzt kommentieren 03.03.2023, 13.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Bild: Keystone

Der deutsche Reality-TV-Star geniesst zurzeit eine Erholung im Kanton Schwyz. Das berichtet der «Bote». So postete die 36-Jährige am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal Videos vom Panorama Resort & Spa in Feusisberg. Dort frühstückte sie mit ihrer Familie und genoss offenbar – trotz nebligem Wetter - die Aussicht auf den Zürichsee. Seit wann sie in der Schweiz ist und wie lange sie bleiben wird, darüber gab «die Katze» aber keine Auskunft.

Beim Frühstück die Aussicht auf den Zürichsee geniessen: diesen Clip postete Daniela Katzenberger am Donnerstag auf ihrem Instagram-Kanal. Bild: Screenshot

Katzenbergers Liebe zur Schweiz scheint nicht neu zu sein. Bereits 2021 war sie hier unterwegs – zuerst im Kanton Zürich, dann in Schwyz. Daniela Katzenberger ist damals schon auf ihrem Instagram-Kanal regelrecht ins Schwärmen gekommen, so gut habe es ihr in der Schweiz gefallen. (luz)

Daniela Katzenberger scheint es in der Schweiz zu gefallen. Bild: Instagram/ danielakatzenberger

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen