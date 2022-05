Tragischer Unfall mit Toten in Feusisberg

Feusisberg Zwei Tote bei Einsturz einer Baugrube – ein Mann wird vermisst Tragischer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Feusisberg. Zwei Männer erlitten tödliche Verletzungen, ein Arbeiter wird vermisst. 12.05.2022, 14.17 Uhr

Bild: Schwyzer Polizei

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, ist es in Feusisberg zu einem tragischen Arbeitsunfall auf einer Baustelle gekommen. Dabei erlitten zwei Männer tödliche Verletzungen, ein Arbeiter wurde unter den Baumassen begraben und wird seither vermisst. Das meldet die Schwyzer Polizei am Donnerstagnachmittag.