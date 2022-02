Finanzierung «Unabhängige Kantonalbank ohne Postenschacher»: Der Kanton Schwyz schafft mehr Transparenz Die besten Leute – mit oder ohne Parteibuch: Die Schwyzer Kantonalbank soll von der Politik unabhängiger werden. Dafür würden die Parteien vom Staat höhere Beiträge erhalten. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Die Entschädigung der Mitglieder der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) und damit auch die Parteienfinanzierung soll im Kanton Schwyz neu ausgerichtet werden. Das fordern die Mitglieder der Aufsichtskommission für die Schwyzer Kantonalbank in einer gemeinsam eingereichten Motion.

Konkret: Neu sollen die Bankräte nicht mehr Mandatssteuern an ihre Parteien abgeben müssen. Dafür sollen die Parteien direkt aus der Staatskasse entschädigt werden; die Bezüge der Bankräte würden entsprechend kleiner. Zum Ausgleich soll die Kantonalbank dafür eine höhere Gewinnausschüttung an die Staatskasse leisten. «Die Kommission will eine unabhängige Kantonalbank und weder einen staatsnahen Betrieb noch irgendwelchen Postenschacher», bestätigt deren Präsident Alexander Lacher (SVP) Recherchen des «Boten der Urschweiz». Die Kommission wolle «die besten Leute – mit oder ohne Parteibuch –, um die SZKB in die Zukunft zu führen und ihr Geschäft zu beaufsichtigen».

Der Bankrat der Schwyzer Kantonalbank mit Präsident August Benz in der Bildmitte. PD

Abhängigkeiten und Intransparenz

Bisher basiert der Bankrat auf dem Parteienproporz. Es fehlt aber eine eigentliche gesetzliche Regelung. Vielmehr fusst die Wahl der Mitglieder auf in­formellen Absprachen zwischen den Fraktionschefs. Heute setzt sich der Bank­­rat aus je drei SVP- und Mitte-Mitgliedern sowie je einem SP- und FDP-­Mitglied zusammen. Gemäss Geschäftsbericht der Schwyzer Kantonalbank wurden die neun Mitglieder 2020 mit insgesamt 575'000 Franken entschädigt, davon gingen 155'000 Franken allein in die Lohntüte des Bankratspräsidenten.

Das heutige System habe nicht nur keine gesetzliche Basis, es sei auch sonst intransparent, weil die einzelnen Bankratsmitglieder ihren Parteien eine Mandatssteuer abgeben müssten, wird weiter im Motionstext argumentiert. Das heisst: Mit einem Teil ihrer

Entschädigung werden die Kantonsratsparteien finanziell wesentlich unterstützt, die im Gegenzug dann die Geschäftstätigkeit der Schwyzer Kantonalbank zu kontrollieren haben. Die einzelnen Bankräte müssen nämlich quasi als Entschädigung von ihrem «Lohn» einen nicht bekannten Anteil – die sogenannte Mandatssteuer – an die Partei zurückgeben.

«Es drohen Abhängigkeiten», sagt Lacher. Erstens könne der Eindruck entstehen, dass die Nomination oder die Wiederwahl von der Leistung der Mandatssteuern abhängig sei, zweitens bestehe das Risiko, «dass die Parteien von diesen Zahlungen derart abhängig werden, dass sie bei den Nominationen finanzielle Überlegungen höher gewichten als die persönliche und fachliche Eignung» der potenziellen Kandidaten. Dazu komme, dass neue Fraktionen wie etwa die Grünliberalen beim heutigen System leer ausgingen und also keine Mittel in die Parteikasse erhielten.

200'000 Franken aus der Staatskasse

Deshalb wird per Motion ein neues System vorgeschlagen. Es sieht konkret vor, dass die jährlichen pauschalen Fraktionsbeiträge der Schwyzer Kantonalbank (5000 Franken pro Fraktion) ersetzt werden, indem alle im Kantonsrat vertretenen Fraktionen aus der Staatskasse 10'000 Franken erhalten. Zusätzlich soll der Kanton je Fraktionsmitglied 1500 Franken den Parteien für ihre Arbeit bezahlen. Gleichzeitig sollen Bewerbende für den Bankrat oder das Bankratspräsidium keiner Partei mehr angehören müssen. Das würde erlauben, dass für die Ersatzwahlen das Kandidatenfeld grösser und breiter würde.

Auf die bisherigen Mandatssteuern sollen die Parteien verzichten. Die Entschädigungen für die Bankratsmitglieder würden entsprechend gekürzt, die Gewinnausschüttung der Schwyzer Kantonalbank in den Staatssäckel grösser werden. Stand heute wären das also 50'000 Franken für die fünf Fraktionen und 150'000 Franken für die total 100 Mitglieder des Kantonsrats. Heute bezahlt der Kanton den Fraktionen je 4000 Franken Grundentschädigung und pro Fraktionsmitglied 200 Franken.

Ist das letztlich also eine satte Erhöhung der Parteienentschädigung und ein Schritt Richtung staatliche Parteifinanzierung? «Mitnichten», betont Kommissionspräsident Alexander Lacher. Es würden keine neuen Zahlungen eingeführt, sondern die seit 1978 unveränderten Fraktionsbeiträge des Kantons angepasst.

Das nun in die Diskussion eingebrachte Modell sei «ehrlicher und fairer». Letztlich sei das Ganze finanziell ein Nullsummenspiel, weil die Entschädigungen ja schon heute – allerdings verdeckt – an die Parteien fliessen würden. Sicher sei, so Lacher: «Der Kanton Schwyz würde auch in Zukunft eines der günstigsten Parlamente unseres Landes haben.»

