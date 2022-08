Seewen: Zeltstadt auf Landi-Areal wird von Flüchtlingen bezogen

Flüchtlinge Von der Landi zur Zeltstadt – jetzt werden die Räumlichkeiten in Seewen bezogen In Seewen wurde eine befristete Zeltstadt für 100 Personen realisiert. Sie wird von Caritas Schweiz betrieben. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.24 Uhr

Die Zeltstadt bietet zurzeit 100 Personen Platz. Bild: Andreas Seeholzer

Das Amt für Migration hat in der ehemaligen Landi in Seewen eine zeitlich befristete Zeltstadt für gut 100 Personen eingerichtet. Die Räumlichkeiten lassen, wenn nötig, eine Aufstockung um weitere rund 30 bis 40 Plätze zu.

Ein Zelt mit Schränken, Betten und einem Tisch. Bild: Andreas Seeholzer

Wie Regierungsrat Andreas Barraud gestern in Seewen an einer Präsentation der Räumlichkeiten sagte, ist die Seebner Zeltstadt eine kleine Version einer bereits in Bern realisierten Zeltstadt. Die Zeltstadt dient als erster Anlaufpunkt im Kanton Schwyz, bevor die Flüchtenden auf die Gemeinden und Bezirke verteilt werden.

«Herzlich und vorbehaltlos willkommen»

Toni Strüby. Bild: Andreas Seeholzer

Die Halle wird dem Kanton während eines Jahres kostenlos von der Strüby Holzbau AG zur Verfügung gestellt. Wie Toni Strüby von der Familienfirma Strüby sagte, habe die Zeltstadt nicht zuletzt auch aufgrund des guten Verhältnisses mit Nachbarn zur Verfügung gestellt werden können: «Die Menschen, die kommen, sind hier in guter Innerschwyzer Art herzlich und vorbehaltlos willkommen.»

Die Zeltstadt, deren Aufbau in enger Abstimmung mit der Gemeinde Schwyz erfolgte, kann ab Anfang September schrittweise bezogen werden. Sie wird von der Caritas Schweiz betrieben.

Kollektivunterkünfte nicht mehr zur Verfügung

«Durch das grosszügige und konstruktive Zusammenspiel zwischen Anbietern privater Unterkünfte, kantonalen Durchgangszentren, Wohnungen auf Gemeindestufe und der Erschliessung zusätzlicher, kollektiver Unterkünfte konnten im Kanton Schwyz bisher stets genügend Unterbringungsplätze zur Verfügung gestellt werden», heisst es in einer Medienmitteilung zur Zeltstadt. Es zeichne sich allerdings ab, dass Kollektivunterkünfte wie das temporär genutzte Bärghus auf dem Stoos oder das Josefsdörfli in Einsiedeln in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stünden.

Sanitäre Anlagen im Aussenbereich. Bild: Andreas Seeholzer

Im Kanton Schwyz sind zurzeit gut 1050 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Aufgrund des anhaltenden Krieges ist auch in den nächsten Monaten mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen.

