Felssturz und Erdrutsch bei der Axenstrasse

Flüelen Axenstrasse ist nach Felssturz gesperrt Die Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen ist gesperrt worden. Aus dem Gebiet Gumpisch ist während eines heftigen Gewitters ein mutmasslicher Steinschlag gemeldet worden. In Morschach kam es zu Hagelschlag. Aktualisiert 05.06.2022, 15.10 Uhr

Während eines starken Unwetters in der Region Urnersee ist es am Sonntagnachmittag offenbar im bekannten Gumpisch-Hang südlich von Sisikon zu einem Steinschlag gekommen, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Die Verkehrsdienste meldeten am Sonntag um 13.35 Uhr eine komplette Sperrung der Axenstrasse auf unbestimmte Zeit. Die Rede ist von einem Steinschlag beziehungsweise einem Erdrutsch.

Die Axenstrasse ist gesperrt. Bild: BRK News

Für die Verkehrsregelung beim Brunner Wolfsprung ist die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz aufgeboten worden. Der lokale Verkehr kann von Norden her nach wie vor bis Sisikon fahren. Die Dauer der Strassensperrung ist unbestimmt. Es wird für den Transitverkehr eine Umleitung über die A2/A14 empfohlen.

Bild: BRK News

Die Gewitterzelle zog nach 13.15 Uhr über den Raum Brunnen. In Morschach hagelte es intensiv, Strassen waren mit einer weissen Schicht bedeckt, in den Gärten kam es zu Hagelschäden. Gehagelt hat es laut einem «Bote»-Leser auch in Muotathal. (gh)

++Update folgt++