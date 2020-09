Frau in Einsiedeln auf Parkplatz angefahren – Polizei sucht Zeugen Der Hergang eines Unfalls ist unklar. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. 13.09.2020, 16.35 Uhr

Am Samstag wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Verkaufsgeschäfts in der Holzrüti in Einsiedeln bei einer Kollision verletzt. Die 75-Jährige war um 14.15 Uhr damit beschäftigt, ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen in ihr Auto zu verstauen, als ein Unbekannter mit seinem Auto mit dem Einkaufswagen kollidierte und die Frau zwischen Einkaufstüre und Auto einklemmte.