Kommentar 50 Frauen, die Schwyz bewegen Seit 50 Jahren können die Frauen in Kanton und Gemeinde mitbestimmen. Zum Jubiläum zeigen wir, welche Schwyzerinnen Sie kennen müssen. Flurina Valsecchi, Chefredaktorin Bote der Urschweiz 05.03.2022, 16.06 Uhr

Es ist ein Armutszeugnis: Im Schwyzer Regierungsrat sitzt Petra Steimen-­Rickenbacher heute als einzige Frau unter sieben. Sie ist erst die zweite Frau in diesem Gremium seit 1972. Im Kantonsrat starteten vor 50 Jahren fünf Frauen, heute sind zehn unter den 100 Ratsmitgliedern weiblich. Der Weg der Frauen in die Schwyzer Politik war nicht nur vor 50 Jahren beschwerlich, er ist es noch heute! Soll man sich davon entmutigen lassen? Im Gegenteil!

Auf Bezirks- und Gemeindeebene gibt es diese Pionierinnen sehr wohl. Und in der Schwyzer Wirtschaft sind die weiblichen Vorbilder bereits gut vertreten: Wichtige Institutionen wie etwa die Kantonalbank, die beiden grossen Spitäler und mehrere Schulen werden von Frauen an der Spitze geführt. Ein Abbild, worauf andere Kantone in der Schweiz nur neidisch sein können. Überall braucht es Mut, Ja zu einem Amt zu sagen, sich zu exponieren und sich daheim entsprechend zu organisieren.

Doch dieser «Chrampf» lohnt sich! Erst wenn die Frauen eine starke Stimme – in allen Parteien – haben, kommen ihre Anliegen ernsthaft auf die politische Traktandenliste. Auch die Männer haben gemerkt, dass Frauen unter den vielen Männern in dunklen Anzügen nicht nur dem Erscheinungsbild guttun, sondern dass diese die inhaltliche Diskussion bereichern und die Entscheidungen so breiter abgestützt sind. Der Moment für den nächsten Schritt der Frauen in der Politik ist nie besser als jetzt!

