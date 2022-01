Freienbach Brand an Hausfassade ausgebrochen Bei einem Brand der Fassade eines Hauses an der Kantonsstrasse ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Als Brandursache konnte eine technische Ursache ermittelt werden. 29.01.2022, 15.56 Uhr

Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten. Bild: Kapo Schwyz (Freienbach, 29. Januar 2022)

Am Samstagmorgen, 29. Januar, bemerkte eine Drittperson kurz nach 9.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus der Fassade eines Gebäudes an der Kantonsstrasse in Freienbach. Beim Eintreffen der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon schlugen laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz bereits Flammen aus der Fassade.