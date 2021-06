Freienbach Einbruchdiebstahl: Unbekannte Täterschaft schlägt übers Wochenende drei Mal zu In einem weiteren Fall ist die versuchte Tat nicht gelungen. Die Kantonspolizei ermittelt jetzt. 07.06.2021, 09.53 Uhr

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend ist es in Feusisberg zu drei Einbruchdiebstählen gekommen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in drei Wohnungen an der Ruostelstrasse in Freienbach. In einem vierten Fall blieb es beim Einbruchdiebstahlsversuch.