Frontal in Hausmauer geprallt: Junger Töfffahrer stirbt bei Unfall in Küssnacht – zwei Personen verletzt Tragischer Selbstunfall in der Nacht auf Samstag in Haltikon bei Küssnacht. Drei Jugendliche verunglückten auf dem Motorrad. Ein 20-Jähriger verlor sein Leben. 15.08.2020, 08.46 Uhr

(bdu/gh) Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Schwyz prallten um 2.45 Uhr drei Personen auf einem Motorrad in Haltikon in eine Hausmauer. Dabei verletzte sich ein 20-jähriger Mann derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Unfall ereignete sich ganz in der Nähe des Golfplatzes.